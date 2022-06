Irrazionale e instabile: quelle lettere che 'smascherano' il killer

La scrittura in mio possesso, attribuita ad Antonio de Marco, è senza dubbio una scrittura con tratti disomogenei che preludono un’instabilità emotiva e un’alternanza d’umore.

La grafia (clicca qui), naturalmente, non può dare tout court un parere decisivo sull’omicidio; quello che può fare è di verificare se siano presenti segnali di un disturbo di personalità che possa essere associato ad esperienze emotive mal vissute nel passato. In questo caso si può parlare di un disturbo borderline di personalità.

L’inclinazione disordinata delle lettere e un modo irregolare di procedere sul rigo, con quelle aste piegate un po’ a destra e un po’ a sinistra, sono tutti indicatori di disorganizzazione. Così pure l’alternarsi di lettere molto piccole con altre assai più grandi segnala un carattere disturbato nella gestione delle emozioni e dell’autostima. Chiuso, emotivo, iroso e incapace di porre sotto controllo le proprie emozioni, il soggetto sembra lasciarsi condizionare dalle spinte irrazionali dell’istinto.

L’instabilità dell’umore può provocare rapidi e imprevedibili passaggi dall’euforia alla depressione, con tutte le conseguenze che ne derivano.

L’isolamento di tipo affettivo, che si riscontra nel suo scritto, sottende ad una proiezione che egli fa sul mondo esterno quasi a garantirsi un’esistenza al pari di chi è stato più fortunato di lui: una proiezione senza dubbio patologica.

Dall’analisi della scrittura emerge, quindi, una personalità in balìa di impulsi difficilmente controllabili a causa di un’aggressività distruttiva (allunghi eccedenti e tratto grafico congestionato).

Sono proprio gli allunghi svettanti verso l’alto che segnalano un idealismo esasperato che nasconde un sottofondo di rivalità verso chi, almeno secondo lui, non appaga i suoi desideri e gli stimoli affettivi.

Sicuramente lo stato psichico non appare in equilibrio, come conferma la scrittura disordinata, congestionata, oscura e svettante, tipica di chi ha perso la motivazione verso una vita positiva.