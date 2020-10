Una batosta sulla nave dell'ong La Guardia Costiera blocca tutto

Ferma nel porto di Olbia da qualche giorno, dopo aver tranquillamente fatto sbarcare tutti i clandestini che ospitava a bordo, la Alan Kurdi non ha superato le ispezioni di sicurezza effettuate dalla Guardia Costiera ed a causa di ciò è stata sottoposta a fermo amministrativo, non proprio una novità nella sua storia recente.

L'imbarcazione, battente bandiera tedesca e riferibile alla Ong Sea Eye, era approdata sulle sponde del nord della Sardegna lo scorso 25 settembre, e da allora erano iniziate le operazioni di sbarco dei 125 extracomunitari, rese ancora più lente e macchinose dalle precauzioni anti Covid e dalla quarantena precauzionale.

E proprio durante le operazioni di verifica del rispetto delle norme di sicurezza della navigazione e di tutela ambientale ad esse strettamente connessa sono emerse numerose irregolarità. A rilevarle gli ispettori della Guardia Costiera di Olbia, che hanno sottoposto la Alan Kurdi ad un controllo supplementare, regolamentato da una specifica direttiva comunitaria (2009/16/Ec), recepita dall'Italia nel 2011, che riguarda tutte quelle navi straniere che approdano in porti ed ancoraggi del nostro Paese.

Questo approfondito esame, ha spiegato proprio la Guardia costiera, si è reso necessario a causa di "una consistenza dei mezzi collettivi ed individuali di salvataggio, certificati dallo Stato di bandiera, per 20 persone, a fronte di un numero notevolmente superiore di persone recuperate a bordo durante la sistematica attività di "ricerca e soccorso" svolta nel Mar Mediterraneo".

Il risultato dell'ispezione supplementare ha quindi chiarito in modo evidente delle irregolarità di natura tecnica talmente importanti da poter mettere a rischio non solo la sicurezza dei membri dell'equipaggio della Alan Kurdi, ma anche "delle persone che sono state e che potrebbero essere recuperate a bordo, nel corso del servizio di assistenza svolto".