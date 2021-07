"Irresponsabili...". Burioni a gamba tesa sulla Uefa

“L'ottusa irresponsabilità dell'Uefa, che si rifiuta di spostare le partite degli Europei da città dove esiste un grave pericolo di contagio, è inaccettabile. Inaccettabile anche che i Paesi sovrani lo accettino, mettendo a rischio la salute dei loro cittadini” . Ad alimentare la polemica sulla cosiddetta variante Delta del Covid-19 è il virologo dell'Università San Raffaele di Milano, Roberto Burioni che ha scritto un post sui social. Il medico ritiene molto rischioso sottovalutare gli effetti della mutazione del Coronavirus e chiede di intervenire per tempo sulla scelta delle città dove far giocare le partite di calcio della fase finale degli Europei.

Nonostante la tensione resta alta, il governo cerca di rassicurare gli italiani. “Già con la prima dose si è protetti dalla variante Delta, ma non in maniera completa, lo dimostra il fatto che nel Regno Unito chi si infetta è chi non si è vaccinato o chi ha fatto solo la prima dose. Quindi è necessario completare la vaccinazione” . Ad intervenire ai microfoni di Radio Cusano Campus è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. “L'Australia – dice – s ta avendo problemi perché ha solo un 5% della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale. Dobbiamo rallentare l'ingresso della variante Delta, rafforzare ulteriormente il tracciamento e andare avanti con la vaccinazione” .

Indirettamente Sileri dà ragione a Burioni, dato che proprio in Inghilterra è prevista la finale dei campionati europei e il rischio contagio sembra essere molto alto. Il sottosegretario alla Salute cerca di gettare acqua sul fuoco. “É molto improbabile finire in ospedale se si è vaccinati – spiega – o non ti ammali o ti viene una forma molto più leggera della malattia, è chiaro che purtroppo ci sarà sempre qualcuno che avrà problemi anche con la vaccinazione, il rischio zero non esiste. Qualcuno ha detto che la variante Delta elude il vaccino, questo è falso, non elude il vaccino ma bisogna fare due dosi per essere protetti” .