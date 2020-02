Coronavirus, c'è la quinta vittima. In Italia oltre 200 contagiati

In Italia c'è il quinto morto per il nuovo coronavirus. La vittima, la quarta registrata in Lombardia in pochi giorni, è un uomo di 88 anni, di Caselle Landi, in provincia di Lodi. Ad annunciarlo è stato il commissario straordinario Angelo Borrelli, nel corso di una conferenza stampa nella sede della protezione civile a Roma. In totale, le persone colpite dal Covid-19 sono attualmente 224, mentre 5 sono le vittime, tra Lombardia e Veneto.

La situazione in Lombardia

In particolare, questa mattina, in Lombardia erano 167 i casi di contagio, "di cui 163 sono i positivi e 4 i deceduti ". A poco più di tre giorni dall'annuncio del primo caso di coronavirus in Lombardia, i pazienti positivi al Covid-19 si sono moltiplicati a gran velocità. Il paziente numero uno era stato il 38enne di Codogno, risultato positivo nella notte tra il 20 e il 21 febbraio. Qualche ora dopo erano emersi altri 2 casi e, la mattina dopo, i pazienti erano già aumentati a 6, mentre la sera stessa se ne registravano 15. Nella giornata del 22 febbraio, i contagiati erano arrivati a 47 e ieri, i positivi sono arrivati a 112. Dopo i 167 casi confermati questa mattina, nel primo pomeriggio, le persone contagiate in Lombardia "sono salite a 172".

Le altre Regioni

Il Veneto ha " 27 casi in totale con 1 deceduto, quindi 26 sono i positivi attuali ". Numerosi casi anche in Emilia Romagna, dove i contagi hanno raggiunto i 18 pazienti, mentre numeri più contenuti si registrano in Piemonte, che ha 4 contagiati, di cui " 2 casi sono stati esclusi a seguito di ripetute analisi e sono risultati negativ i", nel Lazio, con 3 positivi, di cui uno dimesso. Gli altri due, sono i turisti cinesi che per primi hanno contratto il virus, ricoverati allo Spallanzani.

Le parole del commissario Borrelli

Il capo della protezione civile Angelo Borrelli ha aggiunto: " Dei 219 casi confermati di coronavirus nel nostro Paese, 99 sono le persone ricoverate in ospedale con sintomi, 23 sono in condizioni più serie in terapia intensiva e 91 non hanno sintomi e sono a casa in isolamento" . A questi, si aggiungono i 5 deceduti (4 in Lombardia e 1 in Veneto) e una persona guarita: si tratta, in quest'ultimo caso del ricercatore che era stato ricoverato allo Spallanzani. Poco dopo, le persone contagiate sono salite a 224, dato l'aumento dei pazienti lombardi da 167 a 172, come annunciato in una nota di Palazzo Lombardia.

In merito ai focolai in Veneto e Lombardia, Borrelli ha precisato: " I focolai sono ancora quelli indicati. Non ho conferma dalle strutture regionali di un collegamento tra il focolaio del Lodigiano e quello del Padovano ". Ancora nessuna conferma, quindi, circa la presunta individuazione del possibile 'paziente zero' di Vo' Euganeo, che sarebbe stato a Collegno e che potrebbe rappresentarte il collegamento tra i due focolai. I controlli efffettuati finora solo circa 2,5 milioni e, annuncia il commissario, oggi si arriverà a 3 milioni. Nonostante i controlli, "c'è un periodo di incubazione con cui fare i conti ".