In Italia chiudono le scuole. Cosa sta succedendo nel resto del mondo?

Chi ha figli può comprenderlo meglio di tutti, ma anche chi non ne ha è perfettamente cosciente della doccia fredda, per non dire gelata che l’avvento del coronavirus ha portato non solo nel nostro Paese ma in tutto il mondo, soprattutto dopo il decreto che prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 di marzo per evitare la diffusione del virus.

L’organizzazione delle famiglie, oltre che l’economia intera del Paese, è sotto una pressione che mai si ricorda a memoria d’uomo. Non pensiamo comunque di essere i soli, anche nel resto del mondo si sono attuate procedure di contenimento nella speranza di bloccare o rallentare il virus che stanno creando disagi, proprio come nel nostro paese.

Le parole dell’Unesco

In un lungo articolo pubblicato sul sito dell’Unesco si spiega cosa stia realmente succedendo in tutto il mondo per quanto riguarda l’istruzione. Si legge: "In tredici Paesi per contenere la diffusione di COVID-19 stanno interrompendo l'istruzione di 290,5 milioni di studenti in tutto il mondo, una cifra senza precedenti. L’Unesco fornisce un supporto immediato ai Paesi, comprese soluzioni per l'apprendimento a distanza inclusivo".

A partire dal 4 marzo, 22 Paesi in tre diversi continenti hanno annunciato o attuato la chiusura delle scuole. Solo due settimane fa, la Cina è stata l'unica nazione a imporre chiusure. Da allora, tredici Paesi hanno chiuso le scuole a livello nazionale, con un impatto di 290,5 milioni di bambini e ragazzi che frequentano normalmente le classi preprimaria e secondaria superiore. Altri nove Paesi hanno implementato chiusure scolastiche localizzate per prevenire o contenere COVID-19. Se questi Paesi ordinassero anche la chiusura di scuole a livello nazionale, impedirebbe a 180 milioni di bambini e giovani di frequentare la scuola.

La chiusura delle scuole, anche se temporanea, è problematica per numerosi motivi. Il primo è una riduzione del tempo di istruzione, che influisce sui risultati dell'apprendimento. Quando le scuole chiudono, le prestazioni educative ne risentono. L'interruzione della scolarizzazione porta anche ad altre difficoltà a misurare le perdite, compresi gli inconvenienti per le famiglie e la riduzione della produttività economica mentre i genitori lottano per bilanciare gli obblighi lavorativi con l'assistenza all'infanzia. Le chiusure aggravano anche le disuguaglianze educative: le famiglie economicamente avvantaggiate tendono ad avere livelli di istruzione più elevati e più risorse per colmare le lacune di apprendimento e fornire attività di arricchimento ai bambini che non possono frequentare la scuola.

Per questo si sta lavorando con urgenza per rispondere al Covid-19, la crisi sanitaria che senza usare mezze parole sta riguardando l’intero Pianeta.

Germania

Lo stop delle scuole è a discrezione dei governi locali e dei vari presidi, anche se a Berlino soprattutto gli istituti internazionali hanno sospeso le lezioni e si pensa che da qui a pochi giorni, seguiranno il loro esempio tutti i diversi istituti scolastici nazionali vista la diffusione veloce del virus e la necessità di bloccare il contagio. Anche qui ci si interroga basandosi sulla contrazione dell’economia, le parole del ministro della salute Jens Spahn in questo frangente non sono rassicuranti: “Ci sarà sempre la questione di trovare il giusto equilibrio, da un lato tra le restrizioni necessarie per contenere il virus, e dall'altro la nostra vita quotidiana, che deve continuare. Una cosa è certa, il picco della diffusione non è ancora stato raggiunto”

Francia:

Al momento l’Eliseo non intende chiudere le scuole e le università. "Qualunque sia lo scenario non è previsto di chiudere le scuole e le università", ha detto il ministro francese dell'Istruzione, Jean-Michel Blanquer, intervistato ai microfoni di BFMTV, ma ha promesso 14 giorni di congedo per malattia retribuito ai genitori di bambini che devono autoisolarsi, se non hanno altra scelta che guardare i propri figli.

Inghilterra:

Non è stato troppo pubblicizzato, ma tre scuole inglesi erano state chiuse per sanificazione vista la presenza di studenti provenienti dall’italia. Provvedimento questo che ha fatto infuriare la nostra ambasciata a Londra facendo arrivare le scuse dei Presidi. In una lunga lettera si legge: “Le scuole saranno chiuse per due giorni e riaprianno lunedì prossimo (il 2 marzo scorso, ndr), si tratta solo di una misura precauzionale per la sicurezza e la salute di studenti e personale scolastico. Non ci sono casi confermati di Coronavirus nelle nostre scuole e non sospettiamo ci siano sintomi. Vogliamo scusarci per il disagio causato alle famiglie dei nostri studenti, ma vi chiediamo di portare pazienza in questo momento delicato e vi ringraziamo in anticipo per la vostra compresione e collaborazione. Ci scusiamo per le parole scelte nella prima lettera ufficiale, non era nostra intenzione offendere nessuno”.

Cina:

Solo poche settimane fa, la Cina dove è iniziata l’epidemia è stato l’unico paese a sospendere le lezioni che sono tutt’ora ferme. Si prevede una riapertura per la fine di marzo, ma anche questa è una data approssimativa che non può essere confermata anche se in questo paese viste le misure di chiusura il virus sta rallentando.

Usa:

Sulla costa occidentale degli Stati Uniti, la regione con le infezioni più americane finora, Los Angeles ha dichiarato lo stato di emergenza mercoledì, consigliando ai genitori di prepararsi per la chiusura delle scuole nel secondo distretto scolastico pubblico più grande della nazione. Lo Stato di Washington, che ha riportato almeno 10 morti per l'epidemia, ha chiuso alcune scuole, mentre dall'altra parte del paese a New York, casi di nuova diagnosi hanno portato alla chiusura di diverse scuole.

Gli altri paesi:

Ferme le lezioni anche in Corea del Sud, Iran, Giappone, Pakistan. In India tutte le scuole pubbliche e private sono state chiuse fino alla fine di marzo a Nuova Delhi.

Ovunque nel mondo i funzionari scolatici e governativi hanno cercato di fare in modo che i bambini non rimasero indietro e fossero occupati a casa. In Italia la Rai ha messo a disposizione molti contenuti e anche il Ministero dell’Istruzione. Le stazioni televisive mongole stanno trasmettendo lezioni. Il governo iraniano ha reso gratuiti tutti i contenuti Internet di tutti i bambini.

Gli studenti prendono anche l'educazione fisica online: almeno una scuola di Hong Kong richiede agli studenti - in uniforme da palestra - di seguirli mentre un istruttore dimostra flessioni sullo schermo. La webcam di ogni studente fornisce prove. La realtà offline, tuttavia, è impegnativa. Ostacoli tecnologici e inevitabili distrazioni spuntano quando bambini e adolescenti vengono lasciati a gestire da soli gli impegni. Può far sorridere ad esempio la curiosità di una studentessa cinese di 17 anni che frequenta le scuole superiori ad Hong Kong. È arrivata ripetutamente in ritardo alle lezioni perché la sua connessione internet era lenta.

Alcune interruzioni sono inevitabili. I post sui social media cinesi mostrano insegnanti e studenti che si arrampicano sui tetti alla ricerca di un segnale internet più forte. Secondo una rivista cinese, una famiglia della Mongolia interna ha impacchettato la sua yurta ed è emigrata altrove nelle praterie per una migliore connessione web.