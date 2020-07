La lista nera anti-Covid: ecco chi viene respinto

L’Italia chiude a 13 Paesi a rischio coronavirus. Tra questi anche Brasile, Perù e Bangladesh. Lo prevede l'ordinanza firmata oggi dal ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo aver sentito i ministri degli Affari Esteri, dell'Interno e dei Trasporti.

Italia: confini chiusi a 13 Paesi

L'ordinanza dispone il divieto di ingresso e di transito nel nostro Paese a coloro che nei 14 giorni precedenti hanno soggiornato o sono transitati nei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. In una nota, il ministero di Lungotevere Ripa fa sapere che sono sospesi anche tutti i voli, sia quelli diretti che indiretti da e per gli Stati sopra indicati. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato che "nel mondo la pandemia è nella sua fase più acuta. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi. È per questo che abbiamo scelto la linea della massima prudenza".

Due settimane di isolamento agli italiani che rientrano

Per quanto concerne gli Italiani che vivono o sono passati da uno di quei 13 Paesi, il blocco non vale. O meglio, possono rientrare a patto che si mettano in quarantena per due settimane dopo il loro arrivo. Pareri positivi arrivano dagli esperti. Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano, ha affermato che questa misura è molto importante dato che i focolai che vengono registrati in Italia, il più delle volte derivano da casi di importazione. Ha inoltre aggiunto che “ora sarebbe bene fare un altro step: realizzare un coordinamento europeo, perché solo misure omogenee possono evitare il rischio di triangolazioni" . In questo momento specifico è fondamentale riuscire a rilevare e contenere i cluster.