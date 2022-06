Khaby Lame è il TikToker più seguito al mondo

Con ben 142 milioni di followers su TikTok l'italiano Khaby Lame è diventato il content creator più seguito della piattaforma social, battendo - seppur per pochi milioni - Charlie D'Amelio, balleria e influencer americana.

Il sorpasso da parte del ventiduenne italiano è avvenuto questa mattina. Khaby è nato in Senegal, ma abita in Italia da quando ha un anno. Il successo di Khaby lo si può ritrovare nella sua gestualità, il suo essere "globale", nei suoi video non parla mai. Nonostante il Tiktoker abiti in Italia da 21 anni ancora non ha ricevuto la cittadinanza: ​"Nonostante sia arrivato a Chiavasso quando ero in fasce - racconta Khaby - sto ancora aspettando i documenti per la cittadinanza". Una situazione sicuramente scomoda, l'influenzer ha più volte dichiarato di sentirsi italiano al 100%.

Durante la pandemia il boom a livello mondiale

Khaby ha iniziato il suo percorso su TikTok nel 2020, quando dopo essere stato licenziato dalla fabbrica in cui lavorava - e rinchiuso in casa per via della pandemia - ha iniziato a registrare piccoli video comici, da subito apprezzati da moltissimi utenti. Da lì a poco il giovane italiano ha riscontrato un successo che in pochi si sarebbero aspettati. Quasi per gioco ha pubblicato i primi video, che da subito l'hanno contraddistinto per la semplicità e l'originilità dei contenuti. Nel 2021 il vero e proprio boom dell'influencer che è riuscito a guadagnare oltre 40 milioni di followers su Instagram ( adesso ne ha 78 milioni) e il prestigioso follow da parte del patron di Facebook, Whatsapp ed Instagram, Mark Zuckerberg. Ha pubblicato anche diversi video in collaborazione con alcuni influencer, personaggi dello sport ed attori italiani, fra i più visti c'è sicuramente quello con l'ex numero 10 della Juventus Alessandro Del Piero.

Un simpaticissimo sorriso e una comicità basata sopratutto sui gesti, una sorta di ritorno alla comicità espressionista dei primi del '900 che la generazione Z sembra gradire molto. In pochissimi mesi Khaby ha raggiunto utenti da tutto il mondo e collaborazioni con altri TikTokers famosissmi.