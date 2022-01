Viola minacciata dai No vax: finisce sotto scorta

In questo momento per virologi, immunologi, infettivologi e simili, non deve essere un periodo facile. Lo sa bene Antonella Viola, immunologo e professoressa di Patologia generale all’Università di Padova, nonché direttore dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, che è finita sotto scorta dopo che due giorni fa aveva ricevuto nel suo ufficio di Padova una lettera minatoria con all’interno un proiettile.

Viola: "Amarezza tristissima se questo è il risultato"

“Provo un’amarezza fortissima perché dopo due anni faticosissimi se questo è il risultato è davvero molto triste” ha asserito la dottoressa che non ha però voluto confermare le voci a riguardo. Fonti che si occupano di sicurezza hanno però affermato al Corriere che le sono stati assegnati due carabinieri per tutela personale. La missiva deve essere stata ritenuta alquanto credibile dagli investigatori se poco dopo è subito scattata la scorta per proteggere il medico. Secondo quanto emerso il sunto del messaggio contenuto nella lettera era che ‘i bambini non si toccano’.

Poche parole scritte in maiuscolo per sottolineare ancora di più il senso. “Basti pensare agli effetti neurotossici e cardiotossici. Se non cambia le sue interviste dicendo che i bambini non vanno vaccinati saremo ben lieti di colpire lei e la sua famiglia. Tranquilla, non morirà nessuno ma due pallottole calibro 22 nella pancia e nelle ginocchia non uccidono, fanno solo un gran male” continua poi la lettera, non poco inquietante e rivolta a questo punto non solo alla professionista, ma anche ai familiari di Viola. Una frase da film chiude il messaggio: “Non seguiranno altri comunicati”.

L'immunologa non cambia le sue idee