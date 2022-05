Beve bicarbonato e acqua frizzante: "Ho rischiato di morire"

Un uomo di 43 anni, nel Modenese, stava trascorrendo una giornata assieme agli amici tra una grigliata e una chiacchierata. Tutto stava procedendo normalmente fino a quando, utilizzando un "metodo della nonna" per digerire, ha cominciato ad accusare uno strano malore allo stomaco. L'interminabile pranzo e la grande quantità di cibo mangiato a sazietà, secondo quanto riportata Il Resto del Carlino, hanno costretto il protagonista del racconto a cercare una soluzione per mandar giù tutto quello che aveva mangiato fino a quel momento.

Ignaro del grosso rischio che stava correndo, il 43enne ha, dunque, pensato di ingerire una grossa quantità di bicarbonato accompagnato da un litro di acqua gassata. La miscela ha però provocato una reazione quasi mortale per l'uomo che ha cominciato ad accusare uno strano malore. La sensazione che ha subito avuto era come se i suoi organi stessero esplodendo. In effetti il presentimento non era sbagliato, in quanto, le analisi sul modenese hanno confermato una lacerazione dello stomaco.

Avvisati immediatamente e intervenuti sul posto, i soccorsi hanno portato d'urgenza l'uomo all'ospedale di Baggiovara. Lì è stato sottoposto ad alcuni esami, dai quali è emersa la perforazione gastrica. Per questo motivo è stato necessario intervenire con un'operazione chirurgica a cui ne seguirà un'altra nei prossimi giorni. Durante l'intervento, i medici hanno dovuto pulire l'interacavità addominale e asportare quasi tutto lo stomaco che si presentava sbrandellato, come se all'interno fosse scoppiato qualcosa. In effetti, secondo l'esperta che si è occupata del caso, l'avventura dell'uomo poteva finire in tragedia: "S enza una diagnosi tempestiva nel 75% dei casi muore". Nel caso specifico il 43enne aveva già lo stomaco pieno di aria, di cibo e di liquidi e il bicarbonato assunto in grandi quantità con la bevanda gassata ha provocato la rottura gastrica.