L'allarme del primario infetto: "Il coronavirus sfrutta super-spargitori"

"Sì, sono positivo al coronavirus, ma tornerò presto a lottare in corsia contro questo nemico" . L'annuncio è di Ivan Gentile, primario del reparto di malattie infettive del policlinico "Federico II" di Napoli. Si tratta dell'ennesimo professionista del settore, come altri medici e infermieri, che combattendo ogni giorni in trincea avanzata contro il Covid-19, è stato contagiato dal microrganismo. Ma, si tratta anche dell'ennesimo caso di resilienza dei nostri uomini impegnati nel mondo della Sanità. Perché quella del medico è una vocazione-missione a servizio degli altri e il dottore non vede l’ora di guarire per tornare ad affrontare il virus.

Gentile è stato intervistato da Leggo e chiacchierando con il quotidiano "free press" diretto da Davide Desario, non si spiega come si stato contagiato dal coronavirus: "Proprio non lo so. Sono stato attento. Ho capito di essere positivo lo scorso sabato: mi sentivo spossato, avevo la febbre. Il tampone mi ha detto la verità. Sono rimasto di sasso. Non volevo crederci. Proprio ieri hanno inaugurato il reparto anti Covid-19. Senza di me. Appena il tampone sarà negativo, torno subito al lavoro. Sono un infettivologo. Proprio non posso far mancare il mio apporto in quest'emergenza, siamo in guerra" .

Dunque, il primario prosegue: "Evidentemente il coronavirus è in circolazione nell'aria. Credo che sia sbagliato basarsi solo sul criterio epidemiologico" . E qui spiega: "Con l'influenza nessuno si domanda da chi è stato contagiato. Oggi il rischio c'è anche se non siamo stati in una zona rossa o abbiamo avuto contatti diretti con un contagiato" . Il direttore di malattie infettive del nosocomio partenopeo aggiunge: "Dobbiamo capire che il virus oramai può circolare in tutti gli ambienti" . Dunque, dice che forse potrebbe non bastare neanche la distanza di sicurezza di un metro tra un individuo e l’altro per essere sicuri di sventare il contagio: "I cento centimetri sono sufficienti per la maggior parte degli individui. A meno che non si incroci un super-spreader, ovvero un super spargitore. Ci sono persone che hanno un'altissima concentrazione di virus, quindi possono infettare tanti altri soggetti" .