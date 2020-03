Il primario: "Qui ora è come un terremoto. Perché rischiamo la catastrofe"

Sottovalutata in molti all'inizio, la situazione Coronavirus in Italia sta provocando ingenti danni e limitazioni. Dopo il secondo mezzo giro di vite adottato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, si fa fiducia sul buonsenso e sul rispetto delle regole da parte dei cittadini. Anche perché se la situazione dovesse ulteriormente degenerare, a rimetterci sarebbe il personale medico e sanitario. Non a caso il primario della medicina d'urgenza dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha definito la Lombardia " l'epicentro di un terremoto che sembra non finire mai ". Ogni pomeriggio arriva puntuale " una scossa e gli ospedali scoppiano ". E il tutto potrebbe presto cedere: " Se non riusciamo a trovare subito altri letti, più medici e infermieri, in queste condizioni possiamo resistere ancora per poco ". L'auspicio è che l'ondata nuova cali: " Altrimenti il sistema sanitario va verso il collasso ".

Il milanese Roberto Cosentini ha paragonato l'emergenza Covid-19 a un sisma a causa della ciclicità delle crisi: " Nei primi giorni del contagio, gli infetti erano spalmati lungo tutta la giornata e si presentavano con febbri leggere e bronchiti modeste. Adesso seguono il picco febbrile del pomeriggio e arrivano già con polmoniti gravi, che richiedono terapie intensive e respirazione assistita ". Il contesto rimane molto delicato: mentre in una polmonite normale i pazienti riescono a sfebbrarsi solitamente entro quattro giorni, nel caso del Coronavirus " siamo in media tra otto e dieci giorni ". Ora bisogna assolutamente accelerare la creazione di posti letto: il rischio è quello " di non poter più accogliere e curare chi rischia la vita ".

"La società sarà irriconoscibile"

Nell'intervista rilasciata a La Repubblica, il direttore del centro Emergenza di alta specializzazione (Eas) ha spiegato la nuova riorganizzazione in occasione di uno scenario che è già diverso rispetto all'inizio. I contagiati sono divisi in tre categorie, che vanno ridistribuite in strutture diverse poiché il sistema potrebbe non reggere: " Gli intubati, quelli che hanno bisogno di una ventilazione sub-intensiva e i pazienti meno gravi ". Inevitabilmente i turni di lavoro hanno subito una vera e propria rivoluzione: " Tra medici e infermieri siamo 26, per ora uno solo si è ammalato. Un rianimatore, vestito con la tuta impermeabile, non resiste più di 6 ore: oggi ne fa 10 o 12 ". Anche loro con il camice plastificato e le protezioni non traspiranti, da 7 ore sono arrivati a 12 e dovranno resistere ancora per settimane. Dunque hanno deciso di dividersi in tre turni alleggerendo quello di notte: " Il virus insegna che l'onda monta nel pomeriggio ".