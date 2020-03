Conte blinda l'Italia: "Chiusi bar, negozi e locali pubblici"

E ora anche Giuseppe Conte ha capito che la situazione in Italia è seria. Che non basta più definire il nostro Paese "una zona protetta". Anche lui ha capito che serve ingranare la marcia giusta per debellare il nuovo coronavirus. Il Covid-19, infatti, ha giù ucciso 827 persone e 12 462 sono state contagiate. Bisogna, quindi, usare le "maniere forti". Stringere i denti per poter ripartire più forti di prima.

Così, dopo la lettera del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ("Serve la chiusura di tutti i centri commerciali, degli esercizi commerciali presenti al loro interno e dei reparti di vendita di beni non di prima necessità") e tutte le pressioni del centrodestra, il presidente del Consiglio ha ceduto e intorno alle 20 ha confermato che "questa sera darò importanti aggiornamenti".

Tramite una diretta Facebook il premier si è messo in contatto con tutti gli italiani e ha confermato che fino al tre aprile tutti i negozi ad eccezione di farmacie e alimentari saranno chiudi. Conte, nel suo lungo discorso agli italiani, ha precisato che queste nuove misure servono poter rimettere in moto l'economia italiana il prima possibile. Le misure precedentemente, infatti, non erano sufficienti.

"Stiamo dando prova di grande forza e sono convinto che domani ci guarderanno con orgoglio - ha iniziato a dire conte -. Siamo i primi in Europa che sono stati colpiti così duramente dal virus. E stiamo reagendo con forza. Siamo un modello per gli altri. Questa sfida riguarda la salute dei cittadini, riguarda anche la tenuta della nostra economia.

"Ho fatto un patto con la mia coscienza: al primo posto c'è e ci sarà sempre la salute degli italiani. Vi ho chiesto di uscire solo lo stretto necessario, la stragrande maggioranza degli italiani ha risposto in modo straordinario. Ora è il momento di compiere un passo in più".

La chiusura di tutti i negozi

"L'Italia rimarrà una zona unica. Ma disponiamo la chiusura di tutta la vendità a esclusione dei beni di necessità e farmacie. Non è necessario fare la corsa ai supermercati. Chiusiamo bar, ristoranti, negozi, centri estetici".

"Restano garantiti i servizi pubblici e tutte le attività accessorie e necessarie".

Nomina del commissario straordinario

Il nuovo commissario che si affiancherà al capo della protezione civile Borrelli sull'emergenza coronavirus sarà l'amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri.