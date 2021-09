L'aperitivo, il furto, poi la scomparsa: che fine ha fatto Giacomo Sartori?

Va a fare un aperitivo con gli amici e scompare nel nulla. Giacomo Sartori, un trentenne di Mel, in provincia di Belluno, da tempo a Milano, non dà più sue notizie dallo scorso venerdì 17 settembre. L’uomo si trovava in un’enoteca nei pressi di porta Venezia con gli amici: il suo zaino rosso è stato rubato. Pare ci sia rimasto male, ma gli amici segnalano solo questo, null'altro di particolare: si è congedato da loro e non ha fatto ritorno a casa, come segnalato dal coinquilino.

Tutto quello che si sa prima della scomparsa

Come riporta il Corriere della Sera, Giacomo non ha una fidanzata ma ha tanti amici. Abita a Milano, nella zona di via Solari. È un tecnico informatico nell’azienda Software di Assago e il giorno successivo aveva degli appuntamenti in programma cui non si è presentato. Guida un’automobile aziendale, una Volkswagen Polo grigio scuro con targa GF905VY, ma l’auto non è stata ritrovata.

È stato visto l’ultima volta in un locale tra porta Venezia e piazza della Repubblica, che ha lasciato intorno alle 23.30: si era incontrato con gli amici per un bicchiere e aveva subito il furto delllo zaino all’interno del locale, quella sera molto affollata. Nel suo zaino rosso erano contenuti i suoi documenti, il denaro, la carta di credito - che tra l’altro non ha provveduto a bloccare, fattore incomprensibile a chi lo conosce come un giovane preciso e attento - e il computer aziendale. Il suo smartphone, che potrebbe avere con sé dato che non era nello zaino, è spento: WhatsApp segnala che vi si è collegato fino a poco dopo le 2. Poi il nulla.

Pare fosse molto dispiaciuto per il furto, che tra l’altro non era una novità: già mesi fa, avevano rotto il vetro della sua auto per rubarglielo, ma in quel caso senza successo. I famigliari escludono un allontanamento volontario. “ Non si era mai allontanato e non aveva motivi per farlo ”, hanno detto.

“Missing Giacomo”

A cercarlo in questi giorni, dopo che lunedì i famigliari hanno sporto denuncia di scomparsa, sono i carabinieri di Milano, città in cui si sono concentrate le ricerche.

Intanto la famiglia ha aperto la pagina Facebook “Missing Giacomo Sartori”, in modo da farsi aiutare dal popolo dei social condividendo la sua immagine e le informazioni su di lui. “ Dalle informazioni ricevute in merito alla serata di venerdì 17 settembre risulta che Giacomo Sartori portasse una camicia bianca, dei pantaloni beige e delle scarpe marroni ”, viene precisato sulla fanpage.

Chiunque abbia notizie utili è invitato a contattare i carabinieri di Milano, telefonando al 112, oppure al telefono 3458512950, o ancora all’associazione Penelope Lombardia al numero 3807814931.