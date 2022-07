La figlia neonata in auto sotto al sole, loro al bar a litigare: denunciati

I genitori litigano furiosamente davanti a un bar lasciando la figlia di due mesi chiusa in auto sotto al sole cocente. Fondamentale l’intervento di alcuni passanti che hanno allertato carabinieri e 118. La bambina è stata portata in ospedale mentre i genitori sono stati denunciati.

La lite con la neonata chiusa in auto

La vicenda è accaduta ieri a Latina, nella frazione di Borgo Montello, popolosa periferia della città. I genitori della bambina, 40 anni lui, 38 lei, stavano consumando qualcosa al bar insieme alla figlia neonata, appena due mesi, che stava nel passeggino. Gli avventori del bar li hanno notati perché stavano discutendo. A un certo punto si sono recati verso l’auto, parcheggiata poco distante, assieme alla bambina. Il tutto sempre discutendo. La piccola è stata messa in auto, sul seggiolino. Dopo aver sistemato il passeggino nel portabagagli, invece di risalire in auto e andare via, i genitori hanno proseguito a litigare, tornando verso i tavolini del bar. La lite ha assunto toni sempre più aspri e ci sono stati anche spintoni e insulti. Nel frattempo alcuni passanti, tra cui la commessa di un negozio poco distante, hanno notato la bambina che piangeva in auto. Sotto al sole, coi finestrini chiusi la bimba stava decisamente male. Qualcuno ha provato a convincere i genitori a intervenire, facendo notare la piccola chiusa in auto, ricevendo male parole in cambio. I commercianti della zona hanno allertato i carabinieri che si sono portati sul posto con un’ambulanza al seguito. La bambina è stata così tirata fuori dall’auto e soccorsa.

La mamma ha tentato di allontanarsi dal luogo dei fatti

I carabinieri di Latina hanno immediatamente identificato i genitori, la cui identità era nota alle forze dell’ordine. La mamma della piccola, alla vista dei militari, s’è allontanata ma è stata rintracciata un’ora dopo. La bambina è stata portata all’ospedale Santa Maria Goretti dove è tuttora ricoverata in osservazione. Quando sarà dimessa sarà affidata a un centro per minori in quanto ad entrambi i genitori è stata revocata la potestà genitoriale. Dovranno rispondere dell’accusa di abbandono di minore per la quale sono stati denunciati.