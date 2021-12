L'auto finisce fuoristrada, si salva ma poi precipita in un pozzo e muore

Una morte assurda quella di Federico Pellini, 20enne di Monzone (Reggio Emilia), annegato in un pozzo lungo la strada di ritorno verso casa. Qualche attimo prima si era schiantato con l'auto per via del ghiaccio ma era riuscito a salvarsi. " Siamo attoniti ", ha commentato il sindaco di Toano, località in cui si è consumata la tragedia.

L'incidente con l'auto

I fatti risalgono alla notte tra sabato e domenica. Intorno alle 4 del mattino, Federico stava rincasando dopo aver trascorso la serata in compagnia degli amici. Lungo la strada, in località Toano, una tratta che da Massa risale verso la collina, il ventenne ha perso il controllo della vettura per via dell'asfalto ghiacciato. La vettura, una Fiat Panda nera, si è ribaltata sul ciglio della strada. Il giovane è uscito indenne dell'abitacolo nonostante il drammatico impatto ma, poco dopo, è precipitato in un pozzo.

La morte

Federico è caduto in una vasca ricolma d'acqua per circa 4 metri di profondità. Stando a quanto riporta la Gazzetta di Reggio, la copertura della botola sarebbe saltata via a seguito dell'incidente. Ad allertare le autorità è stato un passante che ha notato il veicolo ribaltato sul ciglio della strada, in via San Michele. ll corpo senza vita del 20enne è stato recuperato in mattinata, attorno alle 9, dai vigili del fuoco intervenuti da Castelnovo Monti e dalla centrale di Reggio. Sul posto anche i carabinieri e la Croce Rossa di Toano, l'automedica e l'elicottero da Pavullo. All'arrivo dei soccorsi, però, il cuore del ragazzo aveva già smesso di battere.

Chi è la vittima