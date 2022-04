"Attenzione agli sbarchi...". Perché scatta l'allarme su Putin

Il rischio che l'arrivo della bella stagione, con temperature miti e un clima favorevole ai viaggi in mare, possa portare al moltiplicarsi del numero degli sbarchi di extracomunitari sulle coste italiane, in particolar modo a Lampedusa, inizia a concretizzarsi. In effetti è questa la tendenza che mostrano chiaramente anche i numeri diffusi nelle ultime ore dalle principali e più note navi Ong impegnate in attività di recupero nel Mediterraneo.

Sullo stato della situazione relativa al canale di Sicilia sarebbe impegnata in attività di monitoraggio, tramite unità navali della guardia di finanza e della guardia costiera, la procura della Repubblica di Agrigento. Intervenuto in qualità di relatore a un incontro di promozione letteraria svoltosi all'interno dell'aula magna del consorzio universitario di Agrigento, il procuratore facente funzione Salvatore Vella ha espresso qualche preoccupazione per il fatto che ciò che sta accadendo in Ucraina possa avere ripercussioni anche sul problema dell'immigrazione nel nostro Paese.