"Noi, fratelli, abbiamo 4 figli. Ora legalizzare l'incesto"

Patrick Stubing e Susan Karolewski, sono una coppia con quattro figli ma per la legge il loro amore è illegale perché sono fratello e sorella. Originari di Lipsia in Germania, i due non si sono conosciuti alla nascita. L'uomo, infatti, all'età di 3 anni era stato allontanato dalla famiglia di origine dopo essere stato percosso numerose volte dal padre e affidato a un orfanotrofio. Per molto tempo non ha più saputo nulla dei genitori. Divenuto maggiorenne, l'uomo ha cercato senza sosta i suoi parenti biologici fino a quando, a 23 anni, è riuscito a trovare la casa in cui abitava da piccolo. Al suo ritorno il padre violento era morto e, facendo le sue veci, Patrick ha iniziato a prendersi cura della madre malata e della sorella 16enne nata dopo essere stato portato in istituto.

I due hanno iniziato così a essere complici in tutto e a legare sempre di più, fino a far diventare il loro un rapporto quasi morboso. La morte della madre è stato un ulteriore motivo per creare un legame ancora più solido che si è trasformato in un amore che andava oltre quello fraterno.

Tenendo tutta la comunità circostante all'oscuro dei fatti, fratello e sorella hanno continuato a mandare avanti la loro relazione, fino a quando Susan nel 2001 rimane incinta per la prima volta e partorisce. Il castello di carta costruito dai due crolla nel momento in cui un'infermiera presente al parto si rende conto che c'è qualcosa che non va nel nascituro e scopre che i suoi genitori sono parenti. A quel punto decide di allertare gli agenti che denunciano la coppia. Alla nascita del secondo figlio si riapre il caso e Patrick viene condannato a dieci mesi di carcere per incesto, seguito da un'ulteriore provvedimento penale con la venuta al mondo del terzo e poi del quarto figlio. Mentre Patrick viene indagato e condannato più volte negli anni, i procedimenti contro Susan decadono a causa di un lieve disturbo mentale.

Attualmente tre dei loro quattro figli sono stati dati in affido mentre il più piccolo è rimasto con la madre. Erik, il più grande ha delle difficoltà gravi nel camminare e parlare, Sarah, la secondogenita ha una disabilità simile a quella del fratello. Nancy, la terza, sembra non avere problematicità particolari e in ultimo Sophia è nata mentre il padre era in prigione. Negli anni la coppia è stata seguita dagli assistenti sociali a cui Susan riusciva a nascondere le gravidanze. Nonostante l'allontanamento dei figli e il fatto che due di loro abbiano delle disabilità importanti, Patrick Stubing e Susan Karolewski non demordono e continuano a battersi con delle interviste per vedere riconosciuto legalmente l'incesto in Germania.