"Leggi speciali come per le Brigate Rosse": Dipiazza contro i no vax

Leggi speciali contro i no vax: questa la richiesta al governo di Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste. Il motivo? L’ennesimo attacco hacker organizzato dai senza siero: martedì 15 febbraio, infatti, i pirati informatici sono entrati in azione interrompendo con messaggi di varia natura la seduta del consiglio comunale triestino.

"I vaccinati contagiano. Il nazi pass è solo razzismo verso chi applica il proprio diritto di dire di no", "Il Governo vi ordina di fare i nazi razzisti sanitari e voi ubbidite, come fecero i tedeschi con Hitler" : questi sono solo alcuni esempi dei messaggi inviati a raffica dai no vax nella chat del consiglio comunale di Trieste, organizzato in videoconferenza. Risultato, seduta sospesa e Dipiazza su tutte le furie.

Spesso critico nei confronti dei no vax e delle manifestazioni di piazza organizzate dai “ribelli”, Dipiazza ha invocato un intervento deciso del governo. La richiesta formale è di “fare leggi speciali contro i no vax come quelle che vennero fatte a suo tempo per abbattere le Brigate Rosse” . Il sindaco di Trieste ha poi ricordato di aver presentato un investimento da 500 milioni di euro per la città, ma episodi come questo rischiano di rovinarne l’immagine: “Sono affacciato su piazza dell’Unità, dove sfilano i no vax, ci sono centinaia di poliziotti, carabinieri, finanzieri: siamo in guerra? - le sue parole ad Adnkronos - Che immagine diamo della mia città, che idea si portano a casa? Leggi speciali, questo serve” .