L'Ego diviso di Michela Murgia

Dalla scrittura e dalla firma di Michela Murgia emerge un temperamento sanguigno atto all’azione e all’operosità. È, pertanto, persona poliedrica e ciò le permette di attivarsi continuamente in comportamenti che le permettono di soddisfare il suo Ego diviso tra soddisfazioni immediate e idealismi, purché diano alla sua immagine un che di positività da presentare all’esterno. Si tratta quindi di un’immagine basata da un lato su principi appaganti e dall’altro sugli ideali che favoriscano la distinzione.

Se lo scritto mette in risalto un gesto grafico semplice e lineare, la firma, invece, denuncia quanto Michela Murgia ami apparire. Le iniziali dell’autografo, così oltre misura, indicano la bramosia nel voler sfondare e trovare così una dominanza nel mondo sociale. In questo senso ella si serve di regole dettate dal padre assunto come modello, che quindi le dona quella forza volitiva e operativa che le permette di distinguersi e di operare con slancio e determinazione (vedi lettere marcate e ben rappresentate). Ciò è anche segnale di un’ottima energia vitale per cui sa affrontare una buona mole di lavoro senza subire fatica e stress.

La Murgia possiede un pensiero di tipo concreto, per cui bando a ogni elucubrazione o a ripensamenti: infatti, ella ama concretizzare a volte persino senza soppesare i pro e i contro che potrebbero derivare da situazioni che invece richiederebbero riflessione; l’importante per lei è fare, rendersi utile ed essere pertanto sempre sulla cresta dell’onda, sia in modo concreto, con i conseguenti ritorni, sia solo in senso idealistico (vedi lettere ”g”, “m” e “p” molto grandi e amplificate). Tale modalità di condotta evoca simbolicamente il carattere della Murgia che passa da una modalità all’altra con estrema facilità.

Le aspirazioni fantastiche, dipendenti dal mondo istintivo, creano poi un misto di caratteristiche temperamentali che senza dubbio le conferiscono grinta, volontà, ambizione e operosità. Deve però stare attenta a non crogiolarsi troppo in questa situazione di apparente sicurezza, a volte persino troppo ostentata ed espressa da forme egocentriche (vedi firma nella quale viene evidenziato di più il nome rispetto al cognome).