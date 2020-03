L'esperto dell'Oms avverte: "Covid-19? Evento che cambierà il mondo"

"Bisogna occuparsi dell'immediato, perché in questa pandemia si ammalano tutti ". È l'appello lanciato dal membro italiano del comitato dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) Walter Ricciardi, agli " economisti che in tutto il mondo si preoccupano per il 'dopo' ".

Il Covid-19, spiega l'esperto, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, non colpisce solamente le persone anziane, come si pensava all'inizio dell'epidemia in Italia: " Si ammalano tutti, inclusi i giovani e gli operatori sanitari, e muoiono molti ". E avverte: " Questo è un evento che cambierà il mondo, necessari nuovi schemi ", scrive in un post su Twitter.

ad economisti che in tutto il mondo si preoccupano per il “dopo” direi che bisogna occuparsi dell’immediato perché in questa pandemia si ammalano tutti, inclusi i giovani e gli operatori sanitari, e muoiono molti, questo e’ un evento che cambierà il mondo, necessari nuovi schemi — Walter Ricciardi (@WRicciardi) March 15, 2020

L'esperto dell'Oms rivolge un pensiero anche a tutte le persone che continuano a lavorare nei supermercati e, rispondendo a un post sul tema, scrive: " Vostro lavoro importantissimo, grazie ".

Ieri, Ricciardi aveva parlato anche dei "casi sommersi", cioè i possibili positivi al nuovo coronavirus a cui non è stato fatto il tampone. " Che ci sia una circolazione del nuovo coronavirus superiore rispetto al numero dei pazienti positivi confermati è indubbio - aveva detto ad AdnKronos Salute- La strategia di utilizzo dei tamponi va valutata bene, merita un adeguato approfondimento del comitato tecnico scientifico ". E aveva ribadito l'invito a rimanere a casa: " La strategia migliore per circoscrivere l'infezione sono le misure di contenimento su cui il Governo sta puntando ".