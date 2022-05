"L'hanno annientata, sapeva troppe cose": le intercettazioni su Sonia Marra

Seminarista: Quella ragazza sai che hanno fatto? Quella l’hanno tritata…

Prete: Chi?

Seminarista: Quella non la troveranno mai!

Prete: Chi l’ha tritata?

Seminarista: L’hanno buttata, quello è un modo per non farla ritrovare più! Quella non la ritroveranno mai.

Prete: Ma chi l’ha tritata?

Seminarista: L’hanno buttata n’to la monnezza.

Prete: Ma chi?

Seminarista: Eh… Chi? Questo io non lo so. Ma il suo corpo, quello non lo troveranno… mai.

Prete: Ma io non la so ‘sta storia. Com’era ‘sta storia?

Seminarista: Perché lei, lei era incinta. Ma era il tempo che c’era l’altro prete che hanno arrestato per droga, ti ricordi?

Prete: Ah, sì.

Seminarista: In qualche modo la cosa cominciava a scottare, perché aveva visto e sentito cose che non doveva sentire… e l’hanno eliminata… l’hanno annientata.

Prete: E chi è il capo di tutta ‘sta cosa?

Seminarista: I capi? Uno è quello che adesso è stato indagato… va bene? E altri ci sono… che è meglio che non te lo dico… non te lo posso dire… ma guarda non ne parliamo… perché è una cosa spiacevole, tu immagina… immagina ‘sta mamma che non trova più sua figlia e non la troverà mai. Perché non esiste più il corpo… ma tu… imma… la Chiesa! Ma io dico… dovrebbero avere il coraggio di togliersi! Di togliersi di mezzo! Per coprire te stesso tu ammazzi un’altra persona? Tu hai capito? Qui se tu… vedi qualcosa… qualcosa… altro che la mafia… non mi chiedere, non posso più dire.

Prete: Ma smettila, perché non me lo puoi dire a me?

Seminarista: Perché… perché te lo dirò… te lo dirò più avanti, adesso non mi chiedere più perché non posso parlare più di tanto… su questo, capito? Quindi so che tu sei… te ne stai zitto. Più avanti ne parliamo… ne parleremo… comunque non era un giro pulito… assolutamente… chi ne è potuto uscire ne è uscito e tanto chi l’ha pagata è stata lei… che l’hanno zittita, capito? È polvere.

Prete: L’hanno mangiata i maiali?

Seminarista: No… l’hanno tritata… sulla… sulla monnezza. C’è questo giro di omertà, ma poi sai che Satana è diviso in te stesso… a questo punto si rompe qualcosa, si uniscono tutti contro qualcuno… però poi alla fine tra di loro c’è sempre che se devono parare… il culetto, capito? E quindi… è questo il senso.