"Li ho uccisi tutti. Bastardi": le parole choc del 57enne che ha ammazzato moglie e figli

" Era per terra, con le ferite che sanguinavano, col corpo metà dentro e metà fuori dalla porta di casa e diceva: 'Li ho uccisi tutti, bastardi ". Lo hanno raccontato all'Agi Manuela e Chiara, le vicine di casa di Alessandro Maja, il 57enne che nella notte, a Samarate (Varese), ha ucciso moglie e figlia. L'altro figlio, Nicolò, è scampato alla mattanza ma versa in condizioni gravissime.

Il racconto choc

Sono state le vicine di casa dei Maja ad allertare i soccorsi in via Torino 32, a Samarate, dove all'alba di questa mattina si è consumata una strage familiare. Le due donne, attirate dalla urla disperate delle vittime, Stefania Pivetta (56 anni) e la figlia Giulia (16 anni), sono accorse in strada. Il 57enne, ferito alle mani e ai polsi, si sarebbe trascinato fino all'uscio dell'abitazione: "Li ho uccisi tutti, bastardi", sarebbero state le sue parole. " Lo diceva con Lo ha detto con tono tranquillo, in apparenza non era agitato " ha precisato Chiara che definisce i vicini " una famiglia da 'Mulino Bianco', perfetta ".

La ricostruzione dell'omicidio

La dinamica esatta del delitto è ancora da definire e accertare. Da una ricostruzione sommaria sembrerebbe che Alessandro Maja si sia accanito dapprima su Stefania (verosimilmente con un martello), che dormiva sul divano in soggiorno, poi avrebbe raggiunto i figli nella loro stanza. Nicolò, 23 anni, è rimasto ferito in modo grave. Giulia, invece, non ce l'ha fatta. Dopo la strage, il 57enne avrebbe tentato il suicidio salvo poi desistere. " È ancora tutto da accertare - ha spiegato il comandante del nucleo investigativo dei carabinieri di Varese, David Pirerra, al cronista di Repubblica. Anche l'arma del delitto non è stata individuata con certezza. Cercheremo di capire meglio le dinamiche del delitto dal figlio Nicolò, sperando che si riprenda ".

Il movente