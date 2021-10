Li rimprovera per gli schiamazzi: 55enne pestata da 3 ragazzi a colpi di casco

Aveva rimprovato un gruppo di giovani per gli schiamazzi nel condominio ed è stata picchiata a sangue. Vittima del pestaggio è una 55enne di Lecco che ha riportato ferite al volto e al corpo. Tre ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 23 anni, sono stati identificati e denunciati per il pestaggio. Il branco si è accanito sulla donna con pugni, calci e colpi di casco. La vicenda è al vaglio della locale Procura della Repubblica.

L'aggressione a colpi di casco

Secondo quanto riporta il Corriere.it, l'aggressione si è consumata la sera del 6 ottobre in un condominio sulla strada provinciale per la Valsassina. La 55enne aveva rimproverato la comitiva di giovani per gli schiamazzi quando, in maniera del tutto inaspettata, è stata trascinata all'esterno della palazzina e pestata a sangue. Tre ragazzi, una di 23 anni e altri due di 18 e 22, l'hanno colpita ripetutamente al volto con un casco da motociclista fino a lasciarla quasi esanime. La violenza del branco si è arrestata qualche istante prima che arrivasse la polizia. La vittima è finita in ospedale con diverse ecchimosi, ferite e traumi rimediando una prognosi di ben 25 giorni. I tre giovani sono stati identificati e denunciati per lesioni.

Il racconto choc

Un vicino di casa della 55enne, che ha tentato di porre al pestaggio, è stato massacrato di botte sulle scale del condominio. " Il primo a scendere è stato mio marito, è uscito sul pianerottolo perché ha sentito il rumore di una spranga battuta sulla ringhiera — racconta la moglie dell'uomo —. Ha visto il branco accanirsi contro la 55enne, ha cercato di intervenire, ma hanno picchiato anche lui: ha rimediato dieci giorni di prognosi. Non è riuscito a riconoscerli perché quasi tutti indossavano il casco. Non era mai accaduto nulla di simile in questa zona. Siamo spaventati e sconvolti ". Gli altri condomini hanno allertato i carabinieri ma all'arrivo dei militari il gruppetto si era già dileguato.

Chi sono i tre ragazzi denunciati