Lilli Gruber: "Vi dico la verità sulla tosse di Conte"

La tosse di Giuseppe Conte durante il suo intervento nel programma Otto e mezzo di Lilli Gruber ha fatto preoccupare molti, ironizzare alcuni e polemizzare altri. L'accusa principale rivolta al presidente del Consiglio attraverso i social è di non aver indossato la mascherina nonostante la sua indisposizione, disperdendo in questo modo i droplet all'interno dello studio. Più che sui contenuti, i telespettatori sui social si sono concentrati proprio sul presunto malanno del premier, che in epoca di epidemia difficilmente poteva passare inosservato. Quest'oggi a Un giorno da pecora è intervenuta Lilli Gruber per spiegare davvero cosa ci fosse dietro quella tosse e provare a mettere un punto alle polemiche.

" Ieri grande performance e grande successo. Conte l'ho trovato molto determinato, un po' stanco anche con la voce un po' giù. Ma è assolutamente normale per un uomo che ha messo al centro della sua vita il lavoro, vorrei vedere non chi non sarebbe stanco... ", ha spiegato Lilli Gruber, tessendo le lodi del suo ospite illustre. La presenza di Giuseppe Conte ha fatto lievitare gli ascolti del suo programma ed è quindi comprensibile la sua soddisfazione, così come la sua voglia di difendere il primo ministro. " Giuseppe Conte è stato contagiato dal coronavirus? ", questa è la domanda più frequente che si legge sui social in riferimento alla sua partecipazione a Otto e mezzo, posta in maniera più o meno ironica o pungente. È a questa domanda che Lilli Gruber ha voluto rispondere in modo diretto: " Aveva le corde vocali irritate, affaticate, per cui ogni tanto tossiva, ma non è, come ho letto, che forse ha il coronavirus. Non diciamo scemenze, non mi sono spaventata per niente, e certo non metterebbe a rischio la salute di altri ". Una difesa a spada tratta del presidente del Consiglio da parte della giornalista, davanti a una domanda più che lecita del pubblico a casa.