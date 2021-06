Esponente FdI accerchiata e aggredita da 30 migranti

Verangela Marino, esponente torinese di Fratelli d’Italia, è sotto choc. Ha subito un linciaggio, nel suo quartiere, Barriera di Milano, a Torino. La furia del branco si è scatenata attorno alle 15 di oggi e l’ha travolta mentre era in auto assieme al marito, Valter, che ha fatto di tutto per liberarla dalla stretta di chi voleva farle del male. Sono stati attimi di tensione.

I fatti si sono svolti in via Montanaro, all’angolo con via Sesia, dove i due si erano appena posteggiati e si stavano preparando ad allestire un gazebo per raccogliere le firme contro delinquenza e degrado nel quartiere. Non è la prima volta che succede, Varangela è molto attiva sul territorio e negli ultimi tempi è stata presenza fissa a presidi anti-spaccio organizzati da Fratelli d’Italia. Forse, è stato proprio il suo attivismo ad esserle costato ferite ed escoriazioni che i medici dell’Ospedale San Giovanni Bosco hanno giudicato guaribili in venticinque giorni. Ma andiamo con ordine.

Mentre erano ancora nella loro auto, i due sono stati circonati da un folto gruppo di migranti che hanno tentato di trascinare Verangela fuori dall’abitacolo e poi si le si sono accanti contro con inaudita ferocia. "È stata riconosciuta e accerchiata da una trentina di immigrati africani, presumibilmente spacciatori, che l’hanno aggredita con pugni e calci, provocando lividi al volto e graffi profondi ed escoriazioni alle spalle e alle braccia", spiegano da Fratelli d’Italia in una nota.

Intervenuto per cercare di allontanare i violenti, anche Valter è stato malmenato. Lui se la caverà con dieci giorni di prognosi. Sul movente di un’aggressione tanto brutale quanto inconcepibile, chi conosce la vittima ha una teoria. La donna sarebbe stata riconosciuta da un gruppo di pusher e "punita" per le tante battaglie intraprese contro lo spaccio. Questa è la versione dei colleghi di partito che hanno bollato l’episodio come "gravissimo" e "inaccettabile", auspicando una condanna decisa da parte di tutte le forze politiche.

"In Barriera di Milano – denunciano la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, l’assessore regionale Maurizio Marrone, l’esponente di Fdi Enzo Liardo e il capogruppo della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto – la situazione è ormai fuori controllo, con una presenza costante e radicata di una criminalità pericolosa che vorrebbe gestire il territorio come una zona franca. Evidentemente a questi personaggi hanno dato fastidio le iniziative per la sicurezza e contro lo spaccio che Fdi da sempre porta avanti nel quartiere, e che negli ultimi mesi hanno visto organizzare decine di gazebo "No Spaccio" nelle zone più critiche".

"Siamo e saremo al fianco di Verangela Marino e di tutti i cittadini onesti che non vogliono arrendersi nel vedere i loro quartieri diventare dei cassonetti. In Barriera di Milano, come in tutta Torino, non faremo un passo indietro davanti alle violenze di criminali e spacciatori. L’episodio – concludono da Fdi – è avvenuto alla luce del sole e invitiamo chiunque a supportare le indagini".