L'Iss avvisa: "Per il vaccino serviranno dei mesi"

Le speranze di riuscire a trovare un vaccino contro il Covid-19 in poco tempo si allontanano. Secondo gli esperti, infatti, per arrivare a mettere a punto il farmaco ci vorranno mesi.

Lo ha evidenziato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa a Roma: " Ci sono tanti prodotti in sviluppo, anche progetti italiani - ha detto- ma dal momento in cui un vaccino viene testato a livello animale, per passare agli studi sull'uomo trascorrono dei mesi ". A questi, si somma il tempo necessario per validare l'efficacia protettiva del medicinale e per produrne dosi sufficienti. " Nessuno può fare una previsione " sull'arrivo del vaccino contro il Covid-19, ha precisato Brusaferro, " ma è altamente improbabile che si parli di un numero di mesi limitato ". Nella ricerca, si stanno comunque facendo passi avanti. L'Iss, però, avverte: " Non possiamo pensare che avvenga in qualche mese ".

Non incoraggiano neanche le stime di Ranieri Gurra, direttore generale aggiunto dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ha fatto il punto sui vaccini con i giornalisti del Messaggero. " La mia speranza- ha detto- è che arrivi nel primo trimestre dell'anno prossimo ". E aggiunge: " Qui non si tratta di far guarire un gruppo di malati, ma di salvare tutta la popolazione mondiale ". Il Sars-CoV-2 è un virus completamente nuovo, "con uno scenario sconosciuto". Per questo, è " difficile capire in assenza di manifestazioni cliniche, che comunque esiste un rischio di contagio, che va avanti e si manifesta dopo due settimane ". Ma far passare questo concetto alla popolazione non è semplice: " Magari si ferma l'epidemia, ma chi lo dice alla popolazione che stai fermando tutto per prevenire i contagi ?", sottolinea Guerra.