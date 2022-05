L'Italia sotto attacco hacker russo: colpiti il Csm e i ministeri

L'Italia è finita ancora una volta sotto un attacco hacker da parte dei russi, che hanno preso di mira una serie di portali istituzionali del nostro Paese. Stando a quanto appreso e riferito dall'Ansa, l'offensiva informatica sta andando avanti fin dalle 22 di ieri sera: la Polizia postale ha confermato quanto avvenuto e, insieme agli investigatori delle comunicazioni, sta lavorando per proteggere i siti italiani. " Fuoco a tutti ", hanno scritto gli hacker. Che hanno colpito un lungo elenco di obiettivi, una 50ina in tutto tra ministeri, aziende, autorità di garanzia, media e organi giudiziari.

L'attacco all'Italia

Nel mirino sono finiti i siti del Consiglio superiore della magistratura (Csm), dell'Agenzia delle Dogane e dei ministeri degli Esteri, dell'Istruzione, dell'Ambiente e dei Beni culturali. Almeno allo stato attuale sono state risparmiate le infrastrutture sanitarie, mentre gli attacchi si concentrano soprattutto per quanto riguarda trasporti e comunicazioni. In un messaggio precedente sarebbero state date le istruzioni " per liquidare la struttura informativa italiana ", chiedendo un attacco per 48 ore e di non colpire il sistema sanitario.

In molti l'hanno interpretata come una vera e propria dichiarazione di guerra. Nei giorni scorsi la Polizia postale era riuscita a sventare un attacco nei confronti dell'Eurovision Song Contest. Sempre di recente diversi siti istituzionali - tra cui gli indirizzi web del Senato e del ministero della Difesa - erano stati vittime di un attacco informatico, senza però aver compromesso le infrastrutture.

L'accesso ai siti è risultato essere molto rallentato e in alcuni casi addirittura impossibile. Fin da subito erano partiti tutti gli accertamenti del caso da parte degli apparati della sicurezza informatica per cercare di analizzare quanto accaduto e tentare di arginare eventuali nuovi attacchi, mitigando così gli effetti dell'azione subita.

L'indagine del Copasir

L'Italia continua a essere presa sotto attacco dal punto di vista informatico, tanto da aver attirato l'attenzione del Copasir: Adolfo Urso, presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, nei giorni scorsi aveva fatto notare che un attacco hacker su vasta scala " deve essere configurato come atto terroristico ". E contestualmente aveva sottolineato la necessità di attribuire direttamente al presidente del Consiglio il potere di disporre " ogni misura proporzionata per il suo contrasto ". L'ha definita una " guerra permanente " con cui l'Italia dovrà fare i conti " ancora per tanto tempo ".