"25 aprile:ieri in Italia, oggi nel Donbass. No pasaràn!". "Né un soldo, né una base, né un soldato. No alle guerre della Nato". E ancora: "Che mondo! L'invasione russa è atroce, otto anni di bombe ucraine in Donbass sono pace". Sono alcuni degli striscioni reputati filo-Putin apparsi nei giorni scorsi a Livorno, senza dimenticare i vessilli delle repubbliche separatiste che hanno fatto capolino in città anche nel giorno delle celebrazioni della Festa della Liberazione.

E le polemiche non sono mancate, a partire dalla sezione locale di Fratelli d'Italia che ha già annunciato un question time in consiglio comunale per chiedere al sindaco Pd Luca Salvetti di prendere le distanze da quanto avvenuto. Tutto è iniziato domenica scorsa allo stadio "Armando Picchi": durante la partita del campionato di Eccellenza toscana fra il Livorno e il Figline, gli ultras labronici hanno sventolato le bandiere delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk. Le stesse che sono state notate nei giorni seguenti anche per le vie cittadine, a coronamento di una presa di posizione che appare chiara.