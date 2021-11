"Lockdown per non vaccinati": asse Fedriga-Toti contro i contagi

Il rialzo dei numeri dei contagi da coronavirus e i nuovi ricoverati stanno facendo suonare un importante campanello d'allarme. Fortunatamente sono lontani i tempi dell'emergenza sanitaria di un anno fa, grazie ai vaccini le persone più fragili sono state tutelate e l'esperienza dei medici nel trattamento dell'infezione è senz'altro migliore. Tuttavia, i segnali che arrivano dalla ripresa dei contagi e da quanto sta accadendo al di là dei confini italiani spinge i governatori a chiedere al governo maggiori misure restrittive per evitare un tracollo. Viaggiano su questa linea Giovanni Toti e Massimiliano Fedriga. L'ipotesi avanzata dal governatore della Liguria e da quello del Friuli Venezia Giulia è quella di prendere come esempio il modello austriaco, dove è stato deciso un lockdown per i non vaccinati. Stefano Bonaccini non esclude l'idea mentre Luca Zaia frena.

" Tutti rischiamo in questo Paese: poco fa ero al telefono con Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, e l'incidenza è alta in molte parti del Paese, gli ospedali sono ancora significativamente vuoti quindi non vi è alcuna emergenza nella nostra regione e non sono preoccupato, sono attento e prudente ", così ha dichiarato Giovanni Toti a margine dell'apertura del Salone orientamenti di Genova, a proposito di eventuali rischi di un cambio di colore delle regioni nel caso di un aumento del rischio Covid.

Ma per evitare che le regioni cadano nuovamente nell'incubo del lockdown e del coprifuoco, Giovanni Toti ha messo le cose in chiaro: " Chiederemo come Regioni che le misure restrittive legate alle fasce di colore, se devono valere per qualcuno, valgano per le persone che non hanno fatto il vaccino e non per le persone che lo hanno correttamente fatto ".

Il governatore, tramite un post pubblicato su Facebook, ha ribadito il suo " no a chiusure che farebbero danni gravissimi al Paese ". Per questa ragione porta avanti l'idea di " un Green pass a due velocità: con il vaccino che vale per tutto, con il tampone solo per lavoro e attività essenziali ". Questo perché, come suggerisce Giovanni Toti, " se i dati peggioreranno, è una strada da percorrere ". La sua idea di Green pass a due velocità l'ha esposta in questo modo: " Chi si è vaccinato, proteggendo sé stesso e la sua famiglia, ha diritto di vivere una vita normale. Chi no, con il tampone potrà solo accedere ad attività essenziali alla sopravvivenza: potrà lavorare, fare acquisti indispensabili (alimentari, farmaceutici) ma non frequentare luoghi dove mette a rischio la propria salute e anche quella altrui ".

Il concetto espresso da Toti è stato ribadito anche da Massimiliano Fedriga, ospite a Roma a margine di un convegno della fondazione Italia in salute: " Se ci sono restrizioni siano per tutti tranne che per i vaccinati ". Pensiero già esternato in un'intervista a il Giornale, soprattutto alla luce delle criticità che sta vivendo la sua regione, in particolar modo Trieste. Viaggia su posizioni più caute Stefano Bonaccini, che comunque è possibilista all'idea di un lockdown all'austriaca: " Dovremmo discuterne ". Sulla possibilità di ridurre la finestra di validità dei tamponi, invece, ha dichiarato: " Questa potrebbe essere una soluzione ".