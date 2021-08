"Mi ha preso la testa": L'orrore dello straniero sulla 15enne

Trascinata per un braccio al buio di una strada deserta e costretta a un rapporto orale. Sarebbe questo l'orrore a cui è sopravvissuta una 15enne di Rimini, stuprata mentre stava rincasando da una serata con le amiche. Stando a quanto riferisce Il Resto del Carlino, l'autore della presunta violenza sessuale è uno straniero, di colore e con scarsa conoscenza dell'italiano, non ancora identificato dalla polizia.

L'aggressione choc

I fatti risalgono a qualche sera fa, a Rimini. La vittima, una ragazzina di soli 15 anni, stava rientrando a casa dopo aver trascorso una serata in compagnia delle amiche quando, pressappoco alle ore 23, un uomo l'ha aggredita alle spalle a poche centinaia di metri dall'abitazione.

Secondo quanto si apprende da fonti a titolo vario, l'aggressore sarebbe sbucato da dietro un'auto. Dunque avrebbe afferrato la giovane per un braccio e, dopo averla costretta a un rapporto orale in strada, si sarebbe dato alla fuga. Sotto choc, la 15enne avrebbe poi raccontato il drammatico episodio al fidanzatino che le ha suggerito di informare i genitori. Dopo gli accertamenti medici al pronto soccorso, la ragazzina avrebbe sporto denuncia formale alla polizia.

Il racconto della vittima: "Mi ha violentata"

"È uscito fuori dal nulla. Mi ha afferrata per un braccio e mi ha obbligata ad avere un rapporto con lui ". Con queste drammatiche parole la 15enne avrebbe descritto l'orrore subito agli agenti della squadra mobile di Rimini a poche ore dall'accaduto.

