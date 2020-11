Luca Zaia punzecchia la Berlinguer: "Dov'è Mauro Corona? La quarantena dura 10 giorni..."

Continua il mistero sull'assenza di Mauro Corona da Cartabianca. Da una parte la conduttrice lo rivorrebbe al suo fianco nonostante le intemperanze, dall'altra il direttore di rete sta usando il pugno di ferro contro il filosofo scalatore e non sembra intenzionato a cedere. Il carattere particolare di Corona non è facile da gestire ma Bianca Berlinguer con lui ha instaurato un rapporto di profonda stima reciproca. Non sono mancati gli scontri e forse ce n'è stato uno di troppo che ha convinto la rete a bloccare la sua partecipazione al programma. Mauro Corona si è scusato per aver offeso la conduttrice, lei stessa si è detta pronta a riaccoglierlo in trasmissione ma Franco Di Mare sembra non voler accogliere le rimostranze di Bianca Berlinguer, che in più in un'occasione ha ribadito che non è sua la responsabilità dell'assenza del filosofo opinionista. Anche Luca Zaia, spesso ospite di Cartabianca, non manca di ribadire come quella di Corona sia un'assenza di peso nel programma.

Mauro Corona continua ad andare in tv, va ospite in altri programmi e in altre reti, ma da quel giorno in cui chiamò "gallina" Bianca Berlunguer sembra che per lui la Rai sia diventata off-limits. Bianca Berlinguer quando può ne chiede il ritorno e anche in pubblico lamenta un certo dispiacere per la decisione di Franco Di Mare e anche Luca Zaia quando ne ha la possibilità non si lascia sfuggire l'occasione di notare l'assenza di Mauro Corona. È capitato in passato ed è successo nuovamente pochi giorni fa: " Mi tolga una curiosità ma a Cartabianca mi sa la quarantena dura più di 10 giorni. Voi lo sapete che per legge dura solo 10 giorni? ". Zaia ha usato l'arma dell'ironia per battere sul dente dolente di Bianca Berlinguer, non tanto per lanciare una frecciatina alla conduttrice ma, anzi, per offrirle il suo assist e dare un chiaro messaggio al direttore di rete: " Corona che fine ha fatto? Per noi è un mito. Manca a tutti coloro che la seguono ".