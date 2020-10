L'assenza di Mauro Corona pesa alla Berlinguer: "Spero di rivederlo, non è una mia scelta"

L'assenza di Mauro Corona a Cartabianca inizia a essere più forte della sua presenza. Dopo la forte litigata, l'ennesima, tra il filosofo scalatore e Bianca Berlinguer di qualche settimana fa, infatti, dell'uomo si è persa traccia. Era una presenza fissa nel programma di Rai3, una voce fuori dagli schemi che con i suoi interventi spezzava il filo dei discorsi, andando spesso controcorrente. Ad accorgersi della sua assenza e a chiedere informazioni è stato di recente Luca Zaia, il neo rieletto governatore del Veneto, che da Bianca Berliguer ha ricevuto una risposta per molti inaspettata.

" Se non è ancora tornato non è per una mia scelta ", ha ribadito la conduttrice di Cartabianca, che già nei giorni scorsi aveva ammorbidito la sua posizione nei confronti di Mauto Corona. Dopo gli insulti all'indirizzo di Bianca Berlinguer, infatti, il filosofo aveva fatto mea culpa, ricevendo il perdono: " Io ho detto due puntate fa che Corona si è comportato in modo molto sbagliato e grave ma poi si è scusato pubblicamente e privatamente, sono convinta della buona fede delle sue scuse. Penso che tra me e lui ci sia stato un rapporto un po' burrascoso, ma importante e prezioso per la trasmissione. Spero di poterlo rivedere qui con me, ma non tutto quello che riguarda questa trasmissione dipende da me ". Parole chiare, se pur sibilline, che hanno lasciato intendere che la decisione per il suo ritorno, stavolta, non dipende da lei.