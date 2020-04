Lucca, fermato per guida pericolosa: 40enne ubriaco attacca militari

Momenti di forte tensione durante il pomeriggio della scorsa domenica a Lucca, dove un uomo ha aggredito alcuni carabinieri nel corso di un controllo effettuato nei suoi confronti. Trovato completamente ubriaco alla guida della propria auto, il soggetto non solo si è rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro, ma ha addirittura attaccato i rappresentati delle forze dell'ordine nel vano tentativo di sottrarsi all'esame.

La vicenda, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato le informazioni rilasciate dagli inquirenti, è avvenuta durante la giornata di Pasqua, quando i militari si trovavano già impegnati in un'operazione di pattugliamento del territorio finalizzata a verificare il rispetto delle restrizioni emanate dal governo per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus.

Dopo essersi messo alla guida con la mente offuscata dai fumi dell'alcol, il soggetto stava guidando in maniera decisamente pericolosa e ad elevata velocità, motivo per cui i residenti di via del Brennero, strada lungo la quale l'uomo stava transitando, hanno deciso di contattare il numero unico per le emergenze e far scattare l'allarme. Compresa la gravità della situazione, i carabinieri si sono precipitati sul luogo segnalato, dove hanno individuato la vettura indicata dai cittadini preoccupati. Dopo aver fatto cenno al conducente di accostare e fermarsi, i militari si sono avvicinati al veicolo per parlare con l'uomo, trovato in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuto all'eccessivo consumo di alcol.

Interrogato dagli uomini dell'Arma, ha spiegato di essere uscito di casa per raggiungere i figli minorenni, che vivevano con la sua ex moglie. Deciso a proseguire per la propria strada, ha cominciato ad essere sempre più nervoso, fino a perdere definitivamente le staffe quando i carabinieri gli hanno chiesto di sottoporsi all'alcol test prima di potersi rimettere in viaggio.

Compreso di trovarsi nei guai, l'uomo, che nel frattempo era sceso dalla vettura, si è fermante opposto, ed ha cercato di risalire a bordo del mezzo. Trattenuto dai militari, si è rivoltato come una furia contro di loro, dando dunque inizio ad una violenta colluttazione. Una volta reso inoffensivo, il soggetto è stato caricato a bordo della “gazzella” e condotto negli uffici della caserma di Lucca per essere identificato ed incriminato. Risultato essere un 40enne italiano residente in città, l'uomo è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, ricevendo una semplice denuncia a piede libero.

In seguito alla colluttazione con il 40enne, uno dei carabinieri ha riportato delle lesioni alla mano e ad un ginocchio. Medicato in ospedale, il militare è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.