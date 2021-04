L'Ue ci toglie la mascherina: "È inutile tra i vaccinati"

Il Centro europeo per la previsione e il controllo delle malattie (Ecdc) non ha dubbi: tutti coloro che hanno completato il ciclo di vaccinazione anti Coronavirus quando si incontrano tra di loro possono evitare di indossare la mascherina e, addirittura, anche abbracciarsi. L’agenzia dell’Unione europea, che detta il percorso sanitario da seguire agli Stati membri dell’Ue per la gestione della pandemia da Covid-19, afferma che è possibile allentare le restrizioni per gli individui vaccinati. Dovranno essere i singoli governi, adesso, a decidere in autonomia se seguire o meno il suggerimento dell’Ecdc. In ogni caso, si tratta di una notizia importante, che fa sperare in un possibile ritorno alla normalità.

Anche l’European medicines agency (Ema), come riporta il quotidiano La Stampa, è d’accordo con l’Ecdc per ciò che riguarda l’allentamento delle misure di restrizione tra persone vaccinate, soprattutto per quelle più giovani. I vaccini, secondo i test effettuati, sono efficaci nel proteggere dal virus Sars-CoV-2, ma dai riscontri reali è emersa anche la loro capacità, in molti casi, di prevenire l’infezione. I cittadini che hanno completato il ciclo di vaccinazione, se infette, possono avere meno probabilità di trasmettere il Covid ai loro contatti non vaccinati. Non si hanno dati ancora certi, però, sulla durata della copertura del vaccino, né sulla sua validità rispetto alle numerose varianti del virus.

Nonostante tutto ciò, per l’Ecdc le persone vaccinate che si incontrano possono togliersi la mascherina e ridurre il distanziamento fisico. Inoltre, il rischio di sviluppare una grave malattia per un individuo non vaccinato che è stato a contatto con una persona positiva, ma vaccinata, è basso per gli adulti più giovani e moderato per gli anziani e le persone a rischio. Questo, secondo l’agenzia dell’Ue, permette, quando una persona non vaccinata ne incontra una vaccinata, lo stesso di ridurre la distanza o togliere la mascherina, ma solo se i soggetti interessati non presentano fattori di rischio per lo sviluppo di una grave malattia.