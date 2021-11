Macron cambia la bandiera, l'utero in affitto e il Nutriscore: quindi, oggi...

- Fedez stava prendendo tutti in giro. In realtà, nessuno aveva creduto davvero alla sua discesa in campo. Il primo che ha preso per il culo, è se stesso

- Hector Cuper che rischia di non far qualificare il Congo ai mondiali per colpa di un errore nelle sostituzioni rimanda tragicamente a quel 5 maggio del 2002 in cui riuscì nell’impresa di perdere contro una Lazio che ha cercato in tutti i modi di regalare lo scudetto all’Inter

- sui giornali si chiude il racconto, andato avanti per giorni, sulla bambina portata qui dall’Ucraina dove una coppia l’aveva “prodotta” con l’utero in affitto. Poco importa se l’avevano davvero abbandonata, se lei “non la sentiva sua” o se stavano solo aspettando di fare le pratiche per riportarla in Italia (come dicono oggi). Quanto emerso basta per riflettere sul fatto che prendere a prestito un utero, a pagamento, non è un modo “alternativo” per avere un figlio “proprio”. Ma solo un barbaro metodo per fabbricare pargoli sfruttando il corpo di altre donne

- si dimette Carròn, erede di don Giussani alla guida di Comunione e Liberazione. Un modo per seguire le indicazioni del Papa sulla durata delle cariche nelle associazioni cattoliche. Una piccola rivoluzione per un movimento abituato alla “stabilità” della sua guida

- un genio del male si riprende col cellulare mentre insulta i carabinieri e carica il filmato su Tik Tok. Denunciato, ovviamente. E candidato al Nobel per la stupidità

- per il Nutriscore europeo, le patatine fritte sarebbero più salutari dell’olio extravergine di oliva. Forse era meglio quando l’Ue si occupava della curvatura dei cetrioli

- bravi ai Maneskin per aver vinto l’Mtv Ema. Però non ho capito: perché per essere rock bisogna vestirsi in quel modo imbarazzante?

- Macron può. Su consiglio del suo scenografo, il presidente francese ha “cambiato” il colore della bandiera nazionale nel suo studio. Invece del blu cobalto ha scelto la sfumatura Navy. Se avessero fatto una roba del genere in Italia sarebbe cascato il mondo

- secondo appunto. Tra i motivi del cambiamento ci sarebbe, oltre a quello estetico, anche una scelta politica. L’idea sarebbe quello di tornare “ai colori della bandiera del 1793”, quella della Rivoluzione francese. Direte: esticacchi? No, perché il “bli cobalto” era stato scelto nientepopodimeno che da Valéry Giscard d'Estaing in aperto riferimento alla bandiera europea. Tradotto: il Presidente più europeista di Francia, o almeno così l’hanno disegnato, toglie l’Europa dai riferimenti della bandiera francese.