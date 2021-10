La retromarcia, poi contro la vetrina: incidente per la mamma della Moretti

La madre di Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico, ha sbagliato la manovra di parcheggio e ha distrutto oltre che la sua macchina, secondo il Giornale di Vicenza, un'Audi, l'Officina wine bar restaurant situata in via Pasi a Vicenza. È successo sabato 2 ottobre intorno alle 10:30 del mattino.

Fortunatamente Antonia Mantiero, protagonista dell'incidente, dopo aver inserito la retromarcia, è finito nel ristorante quando questo era chiuso. Nessun ferito, dunque, neanche lei che oltre a un grande spavento non ha riportato alcun tipo di infortunio o ferita.

Il locale è di proprietà di Giancarlo Morini. Oltre ad essere stata abbattuta completamente la vetrata d'ingresso, i danni all'interno sono più che notevoli: infissi divelti e sedie, tavolini, mensole e bottiglie di vino completamente distrutte. Ci vorrà diverso tempo prima che questo possa riaprire. "Qui è tutto distrutto - commenta Morini - Peccato, ci stavamo riprendendo dalle chiusure dovute al Covid, ora dovremo ricominciare. Ci vorranno un po' di giorni per risistemare, soprattutto per gli infissi e la vetrata" . Dalle pagine social del locale si scusano per l'assenza forzata. Si legge: "Per alcuni giorni per causa di forza maggiore non potremo accogliervi nel nostro ristorante".