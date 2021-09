Addio estate: dove arriva la raffica maltempo

Sarà un weekend all’insegna del maltempo quello che caratterizzerà gran parte dell’Italia. Temporali e calo delle temperature, saranno i tratti predominanti che ci avvieranno sempre di più verso la stagione autunnale. Pronti a tenere in mano gli ombrelli sabato 11 e domenica 12. Purtroppo non si tratterà di una situazione provvisoria: secondo le proiezioni, a metà settembre, faremo i conti con le prime correnti fresche. Sarà forse arrivato il momento di cambiare il nostro guardaroba? Andiamo a vedere cosà accadrà nei dettagli e quali saranno le Regioni maggiormente colpite.

Le previsioni per sabato 11 settembre

Se un primo segno di cambiamento meteorologico lo abbiamo visto lo scorso weekend con l’arrivo del primo vortice di bassa pressione che ha portato dei forti temporali, la situazione non sarà tanto differente sabato 11. Anche in questo caso, secondo gli esperti, a causa di un ciclone mediterraneo, ci si dovranno aspettare temporali in buona parte dello Stivale. Già da venerdì le prime correnti fresche colpiranno le due Isole maggiori per poi fare registrare un rapido peggioramento nelle ore successive nell’Italia meridionale. Ad essere maggiormente colpite saranno Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, con rovesci e temporali che non lasceranno spazio a margini di tregua. La situazione non sarà migliore sulle Alpi e sulle Prealpi, dove sono previsti forti rovesci. Condizione analoga nell’estremità nord-orientale dell’Italia dove si attendono forti precipitazioni in Friuli Venezia Giulia e in Veneto. Chi avesse programmato una giornata da trascorrere all’aria aperta in queste Regioni, farà meglio a cambiare programma già da adesso per non vedersi rovinati i piani. Tempo più soleggiato e mite altrove.

Le previsioni per domenica 12 settembre

Condizioni decisamente in miglioramento per la giornata di domenica dove l’instabilità dovrebbe lasciare spazio ad un po’ di tregua. Le piogge persisteranno solo nell’area orientale della Sicilia e in buona parte della Calabria, mentre le correnti più fresche si sposteranno verso il Nord portando forti temporali soprattutto sulle aree montuose. Le altre Regioni potranno contare ancora su una situazione pressoché stabile.

Arrivo dell’autunno a metà settembre?

Se fino ad ora ci siamo confrontati con piccole avvisaglie di clima autunnale, molto probabilmente, a partire da metà settembre, dovremo iniziare a fare l’abitudine con un vero e proprio cambiamento. A breve ci lasceremo l’estate alle spalle e, a farcelo notare, saranno soprattutto le condizioni meteorologiche che ci avvieranno verso un clima decisamente più fresco. Da martedì 14 settembre l’Italia sarà investita da un vortice ciclonico che sarà il responsabile dell’abbassamento delle temperature ma anche dell’arrivo di piogge diffuse da Nord a Sud. Da quello che emerge dalle previsioni, a partire da questo momento si apriranno le porte all’autunno. Ma si sa, le condizioni climatiche a volte lasciano spazio a sorprese e, come sempre, gli aggiornamenti a breve termine saranno quelli che potranno meglio confermare ogni previsione.