Partorì in coma, dopo 2 anni abbraccia la figlia

Ha dato alla luce la sua bimba due anni fa ma solo ieri ha potuto abbracciarla per la prima volta. È una storia emozionante quella di Cristina Rosi, una giovane mamma aretina, e la figlioletta Caterina. La donna entrò in coma al settimo mese di gravidanza partorendo in condizioni di estremo pericolo. " Sognavo questo incontro da due anni. Sono convinto che pian piano ci riprenderemo la nostra vita ", ha raccontato il marito Gabriele al Corriere.it

Il calvario

Tutto inizia il 23 luglio del 2020. Cristina è al settimo mese di gravidanza quando viene colpita da un infarto. Nel tentativo di salvare la vita alla giovane e alla piccolina che porta in grembo, i medici sono costretti ad intervenire con un cesareo d'emergenza. Mamma e figlia sopravvivono all'operazione ma, purtroppo, riportano entrambe problemi neurologici per via del lungo tempo trascorso in assenza di ossigeno. Cristina resta in coma per ben undici mesi. Nelle settimane successive al risveglio, la trentenne viene collocata in una clinica riabilitativa a Zirl, in Austria, lontano dalla sua primogenita che resta in Italia con il papà.

L'incontro

Ieri Cristina ha potuto abbracciare la piccola Caterina, per la prima volta, dopo due anni. Un'emozione fortissima per il marito Gabriele che ha sognato questo incontro per mesi. " Vedere così Cristina per noi è già tanto - ha commentato Gabriele al Corriere.it - Sono convinto che pian piano ci riprenderemo la nostra vita ". Ad attendere la trentenne ad Alberoro, piccola frazione del Comune di Monte San Savino (Arezzo), c'erano anche le amiche di sempre e i colleghi. Dopo alcune ore a casa, però, la giovane mamma è dovuta rientrare all'istituto di riabilitazione Agazzi dove sta seguendo un percorso di terapie.

Le cure