Marche, l'auto piomba sul volontario che scava nel fango

Ancora fortemente provata dall'alluvione che ha colpito il territorio, la popolazione delle Marche si è trovata oggi a dover fare i conti con un'automobilista che, nel pieno sprezzo delle regole, ha deciso di forzare un posto di blocco travolgendo addirittura uno dei volontari al lavoro per riqualificare la zona.

La notizia ha dell'incredibile. Ci sono stati veri e propri attimi di terrore.

Secondo quanto riferito sino ad ora, un uomo a bordo di un'autovettura, deciso a passare nonostante il blocco stradale istituito per consentire le operazioni di messa in sicurezza, ha superato lo stop per procedere oltre. Facendo ciò, ha investito un volontario toscano della Protezione civile, rimasto travolto.

Dopo l'investimento, l'autista ha proseguito per la propria strada, per poi costituirsi dopo alcune ore. Quanto al volontario, trascorsi i primi momenti di panico, è stato accompagnato in ospedale, dove ha ricevuto un codice verde. Le sue condizioni, dunque, non dovrebbero fortunatamente essere troppo serie.

Dalle prime ricostruzioni, pare che l'uomo al volante avesse insistito per superare il posto di blocco e, ricevuto il rifiuto del volontario, ha comunque deciso di passare il limite imposto, travolgendo l'altro.