Marco Vannini, il pg: "Sopralluogo effettuato subito dopo il decesso"

Il procuratore capo di Civitavecchia Andrea Vardaro è tornato a parlare del caso di omicidio di Marco Vannini. Vardaro ha confermato il capillare sopralluogo da parte dei carabinieri avvenuto 30 minuti dopo l'episodio. Il pg lo ha fatto attravero le seguenti dichiarzioni riportate dall'agenzia Adnkronos: "Personale specializzato del Nucleo investigativo dei carabinieri di Ostia ha proceduto, quindi, al prelievo di sostanze ematiche rinvenute all'interno dell'immobile, poi trasmesse al Ris di Roma per le indagini di laboratorio. Subito dopo il decesso, pertanto, sono stati effettuati i rilievi necessari per l'accertamento dello stato dei luoghi".

Vardaro ha sottolineato: "Si è proceduto, inoltre, al prelievo dei residui di polvere da sparo sulle persone di Antonio, Martina e Federico Ciontoli e sui loro indumenti e nella stessa giornata è stato emesso un decreto urgente per intercettare le conversazioni di Antonio Ciontoli, dei figli e della fidanzata del figlio (tutti presenti nell'abitazione al momento dei fatti) mentre attendevano, nel corridoio della stazione dei carabinieri di Civitavecchia, il loro turno per essere sentiti dal pm". Ha infine aggiunto: "Le intercettazioni ambientali hanno contribuito in maniera determinante all'accertamento della dinamica dei fatti".

Marco Vannini: il pg assicura l'immediatezza delle indagini svolte