"Più interessata alle mie foto..." Scintille tv tra Boschi e Gruber

Maria Elena Boschi è stata ospite di Lilli Gruber nel suo programma di approfondimento politico Otto e mezzo. Tra le due si percepiva una certa tensione, mal celata da entrambe le parti. L'ex ministro ha più volte risposto con tono cortese ma evidentemente irritato alle domande della giornalista, che non si è limitata all'aspetto politico della vita della deputata di Italia Viva ma ha anche sviato su temi più pungenti e meno politici, infastidendo la sua ospite. Maria Elena Boschi durante l'intervista ha cercato di mostrarsi tranquilla ma in alcuni momenti non è riuscita a nascondere il fastidio, esplicitato al termine della puntata con un tweet, nel quale si è sfogata per come è stato condotto il momento televisivo che la vedeva protagonista.

" Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del Recovery Fund. Mi spiace per gli ascoltatori ", ha scritto Maria Elena Boschi. Parole stizzite che rispecchiano alla perfezione l'andamento dell'intervista. Tra le prime domande di Lilli Gruber è stato inevitabile chiedere all'esponente di Italia Viva se davvero il partito di Renzi è pronto ad aprire una crisi di governo in questo complicato momento storico. " Ovviamente ci auguriamo di non doverlo fare e che il premier ci ascolti, ma se noi siamo responsabili deve esserlo anche lui ", ha risposto la Boschi. La deputata ha, quindi, approfondito il discorso del Recovery Fund: " Chiediamo innanzitutto di spendere i 200 miliardi per i cittadini italiani e non per i consulenti, di non sostituire il governo con una task force dopo aver già rimpiazzato il Parlamento con le dirette Facebook. Chiediamo di affrontare i problemi su un tavolo, a partire dal vaccino Covid ".

Avrebbe voluto continuare su questa linea ma Lilli Gruber non è sembrata particolarmente interessata alla linea tenuta da Maria Elena Boschi nell'esposizione e così l'ha bruscamente interrotta chiedendo delucidazioni: " Voi siete in questo governo, ci siete entrati come Pd, poi avete fatto la spaccatura dopo che avete ottenuto i ministri in questa Renzi, adesso lei mi sta facendo l’elenco di cose che non vanno? ". Maria Elena Boschi, già evidentemente irritata, ha replicato: " Si è persa qualche puntata precedente allora. Abbiamo contribuito fortemente a far nascere questo governo per non dare i pieni poteri a Salvini, ma adesso non siamo disponibili a darli a Conte. Di fronte ai problemi non possiamo far finta di non vedere e sentire ".