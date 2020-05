Mario Adinolfi si scaglia contro Malena: "Offende la sua dignità di donna, è un pericolo per i giovani"

A La Zanzara si sono affrontati Mario Adinolfi e Malena, due mondi diversi, diametralmente opposti, che Giuseppe Cruciani e David Parenzo hanno fatto incontrare dando vita a uno scontro surreale incentrato sul servizio andato in onda qualche giorno fa a Le Iene. Alessandro Di Sarno e la star del porno hanno realizzato un servizio di oltre mezz'ora, durante il quale hanno raccontato la vita in quarantena di Malena che, a modo suo, ha messo in pratica lo smartworking. Un servizio a fini benefici, visto che l'attrice ha messo all'asta un suo pelo per devolvere il ricavato a un ente benefico.

Il lavoro svolto da Le Iene non è piaciuto a Mario Adinolfi, che ha aspramente criticato il messaggio trasmesso dalla trasmissione ma soprattutto da Malena, contestatissima per il suo lavoro dal giornalista. " Quello di Malena non è un mestiere, non è un lavoro. Offende la sua dignità di donna e mette in pericolo i ragazzi più giovani ", ha esclamato Mario Adinolfi ai microfoni de La Zanzara. Secondo lui, idolatrarla in televisione non è corretto sorpattutto nei confronti dell'attrice, che dovrebbe essere spinta a svolgere altri mestieri per esprimere i suoi talenti: " Non credo sia il suo unico talento quello di spogliarsi e spiegare la doppia prenotazione... " Gaffe a parte del leader del Popolo della Famiglia, secondo lui Malena non è un buon esempio per i più giovani. Non lo è stato nemmeno il servizio de Le Iene, che secondo lui avrebbero potuto dedicare quel tempo ad attività più consone.

" La mia proposta è la black list, dove bisogna accedere dando il documento. Così siamo sicuri che non accedano ragazzini di dieci, dodici anni. Io propongo quello che è già stato sperimentato in molti paesi. Trovo follia dedicare tutto quel tempo a Malena in tv ", ha sentenziato Mario Adinolfi, riferendosi ai siti porno, prima dell'intervento di Malena in diretta telefonica: " Mario Adinolfi sostiene che io dovrei cambiare mestiere? Ma perché? Mi piace e vivo serena, perché devo cambiare mestiere? " Secondo il giornalista quella di Malena è una serenità apparente ma non la pensa così l'attrice: " Se io sono riuscita a raggiungere un equilibrio come l’hanno raggiunto centomila persone che lavorano in questo settore, non vedo perché bisogna ancora puntare il dito verso chi fa questo lavoro. Basta. "