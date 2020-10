"La mascherina salva la vita", "Divieti da assembramento tipici dei regimi", è scontro tra Diego Fusaro e Sileri

Si è acceso lo scontro in tv tra Diego Fusaro e Pierpaolo Sileri, durante la loro partecipazione a Non è l'Arena, il programma di La7 condotto da Massimo Giletti. Il filosofo e il viceministro della Salute si sono veementemente confrontati su quella che Fusaro considera una "dittatura sanitaria", che impone l'utilizzo delle mascherine senza che vi siano reali motivi per indossarle. Lo scrittore non ha gradito i modi e il tono con il quale il medico e vice del ministro Roberto Speranza ha intavolato la discussione e ha preteso l'utilizzo del forma "lei", invece del più colloquiale "tu" scelto da Sileri.

" Il ragazzo si farà, è giovane ", ha detto Pierpaolo Sileri mostrando una mascherina a Diego Fusaro. " Tipica frase cafona che usano gli anziani ", ha risposto il filosofo, che non ha preso di buon grado il riferimento del viceministro alla sua età. Sileri ha proseguito spiegando che l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in questo momento è fondamentale per salvare le vite, come baluardo di protezione contro la diffusione dei contagi da coronavirus. " Questa la portano i nostri infermieri negli ospedali. Questa la portano i chirurghi mentre ti operano ", ha sottolineato Pierpaolo Sileri. In precedenza, Diego Fusaro aveva fatto ricorso ai precedenti storici per criticare le disposizioni governative in materia di assembramenti, evidenziando come secondo lui " molte cose non tornano, ogni regime del '900 ha posto in essere il divieto di assembramento ".