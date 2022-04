Ecco dove sono sparite le mascherine (ma non in Italia)

Per il momento, almeno in teoria, il prossimo 30 aprile dovrebbe essere l’ultimo giorno di obbligo di utilizzare la mascherina in ambienti al chiuso. Dal primo maggio sarebbe quindi possibile recarsi nei negozi e negli uffici senza dover indossare la protezione facciale. Il condizionale è però d’obbligo. Infatti, il governo prenderà la decisione ultima solo nelle prossime settimane, e molto probabilmente solo negli ultimi giorni, dopo aver visionato i dati epidemiologici, come spiegato più volte dal ministro Dario Franceschini. Quasi sicuramente resterà comunque la raccomandazione di indossare la mascherina chirurgica in caso di assembramenti.

Dipenderà dai dati epidemiologici

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha ribadito che “oggi le mascherine sono un presidio fondamentale, in questo momento raccomando di usarle quando ci sono rischi perché la circolazione virale è ancora molto alta”. Della stessa idea anche Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, che ha sottolineato che la decisione ultima spetta al governo, anche se non ha nascosto che per lui andrebbe ancora utilizzata in certi contesti, come per esempio a bordo dei mezzi pubblici, o anche al cinema e a teatro. Ad abbracciare l’idea di abbandonare la protezione facciale a breve è stato invece il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, convinto che in questi due anni gli italiani abbiano preso una consapevolezza diversa riguardo le mascherine, che si potrebbero ancora utilizzare sui mezzi di trasporto.

Cosa succede negli altri Paesi

Per quanto riguarda l’Europa e il mondo, il nostro Paese è tra i pochi che prevedono ancora l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso. Solo la Grecia prevede che permarrà l’obbligo di utilizzare la protezione facciale in tutti i luoghi al chiuso. Per quanto riguarda la Spagna, verrà abbandonato l’uso della mascherina al chiuso, fatta eccezione per salire a bordo dei trasporti pubblici e dei taxi, oltre che per accede negli ospedali, nelle residenze per anziani e nelle farmacie. Negli Stati Uniti, in seguito alla decisione di un giudice che ha abolito l'obbligo che era stato varato dal governo federale per aerei, treni ed autobus, le principali compagnie aeree e gli aeroporti stanno togliendo l'uso della mascherina. Nessun obbligo di protezione facciale in Francia e Gran Bretagna, che hanno già cambiato la normativa. In particolare, il governo di Boris Johnson aveva anticipato tutti, seguendo il calo dei contagi: a fine gennaio erano state abolite le principali restrizioni anti-Covid, come l'obbligo di Green pass e quello di indossare i dispositivi di protezione individuale nei negozi e sui mezzi pubblici.