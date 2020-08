Fuga dal centro migranti terrorizza la Basilicata

Sono fuggiti ieri, nel cuore della notte, dal centro di accoglienza temporanea per i migranti a Ferrandina, un piccolo Comune in provincia di Matera, venti dei cento migranti sbarcati a Lampedusa e trasferiti nei giorni scorsi nel capoluogo lucano su disposizione del Ministero dell'Interno. A comunicarlo, in una nota, è stata la prefettura di Matera che ha specificato come la fuga sia avvenuta " nonostante la presenza in loco di un servizio fisso di pattuglie delle forze di polizia ". Dei venti, undici sono stati trovati e ricondotti nel centro, ma all'appello ne mancano ancora nove. Si tratta di persone di origine tunisina e, cosa ancor più grave, tre di loro sono positivi al Coronavirus. Ognuno è fotosegnalato e inserito nella banca dati delle forze di polizia e gli agenti stanno battendo a tappeto l'intero territorio lucano per evitare, soprattutto, la diffusione del virus. Nel frattempo, su disposizione del prefetto, è stata rafforzata la vigilanza alla struttura per migranti che si trova tra la stazione ferroviaria di Ferrandina e la strada statale 407 "Basentana".

Sul caso si è espresso anche il presidente della Regione Basilicata che su Facebook ha pubblicato un post. Quello che balza subito agli occhi è la foto condivisa dal governatore con una scritta a caratteri cubitali "difendiamo la Basilicata". Quello che, infatti, fa più paura è la diffusione dei contagi da Covid-19. Proprio due giorni fa la Basilicata, insieme al Molise, era la regione "Covid free" secondo il report giornaliero pubblicato dal ministero della Salute (in totale attualmente i positivi al Covid in Basilicata sono settantaquattro, stando ai dati pubblicati sul sito della Protezione Civile, e non c'è nessun ricoverato in terapia intensiva). Ora, però, la paura che i tre tunisini positivi al Coronavirus siano liberi sul territorio, violando di fatto la quarantena obbligatoria, fa paura.

Vito Bardi su Facebook ha rassicurato i cittadini scrivendo che " la Regione ha la situazione sotto controllo ", ma fa un appello al governo di Conte chiedendo di " interrompere il trasferimento di immigrati nei nostri centri di accoglienza che sono al limite del collasso. - aggiungendo - Non vorrei vedermi costretto, come ultima ratio, a chiedere la chiusura, anche per motivi sanitari, di quei centri che non rispettino i protocolli previsti dalla legge. Il mio è un appello al buon senso, che rivolgo innanzitutto ai ministri lunani presenti nel Governo Conte. La regione Basilicata è, e rimarrà, accogliente per tutti, ma vogliamo il rispetto delle leggi e delle profilassi sanitarie. ".