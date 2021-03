Matteo Salvini tuona contro AstraZeneca: "Non rispetta i contratti? Blocchiamo in Italia le 29milioni di dosi"

Prevedibile l'eco mediatica del ritrovamento di 29 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca negli stabilimenti di Anagni. Le dosi di vaccino scarseggiano in Italia, così come in Europa, a causa di un ritardo nelle forniture da parte delle case farmaceutiche, che nelle scorse settimane hanno tagliato le dosi inizialmente previste. Quest'oggi, su ordine della Commissione europea, un controllo ha fatto emergere quasi 30 milioni di vaccino AstraZeneca all'interno degli stabilimenti Catalent della cittadina in provincia di Frosinone. Mentre si indaga per capire dove fossero dirette quelle dosi, che pare dovessero essere inviate in parte in Europa e in parte nei Paesi Covax, Matteo Salvini in collegamento con Stasera Italia ne ha chiesto il blocco.

Il segretario della Lega si era già espresso in merito questo pomeriggio: " Se fosse vero che, a fronte di circa cinque milioni di vaccini previsti entro fine marzo per l'Italia, AstraZeneca ha 29 milioni di dosi ferme in uno stabilimento di Anagni, sarebbe incredibile. Urge chiarezza immediata da parte dell'azienda e dell'Europa ". Da Barbara Palombelli, però, Matteo Salvini ha affondato il colpo: " L'Unione europea ha dimostrato un drammatico fallimento. Come cittadini italiani ci aspettiamo che qualcuno paghi per questo fallimento. AstraZeneca aveva promesso di fornire all'Italia più di 25 milioni di dosi di vaccini ne ha forniti per il momento 5 milioni. Ce ne sono fermi in Italia 29 milioni che ci dicono potrebbero andare in Belgio, nei Paesi Bassi e in altre parti d'Europa. Bene, io te li fermo ".