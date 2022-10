Mazze, accette e poi l'incidente: ancora una rissa tra stranieri

Chi ha assistito alla rissa di lunedì notte a Vittorio Veneto parla di scene da far-west. Davanti a un bar della cittadina veneta si sono affrontate due bande di stranieri, per un totale di cinque persone, tutti albanesi. A lanciare l'allarme è stato il titolare del bar, che ha avvisato le forze dell'ordine e chiesto il loro intervento immediato. Non è stata una semplice rissa ma qualcosa di più articolato e, probabilmente, organizzato, visto che i due gruppi si sono affrontati con mazze da baseball ma anche con un forcone, un'accetta e con una piccozza.

Come appurato dalle forze dell'ordine, i contendenti avevano tra 21 e 32 anni, che non appena hanno udito avvicinarsi le sirene dei carabinieri si sono dileguati. C'è stato un fuggi fuggi generale e solo in quel momento i due gruppi si sono separati. Quello formato da tre componenti, tutti fratelli, è salito a bordo di un auto per prendere più rapidamente la via di fuga ma durante l'inseguimento coi carabinieri, i tre albanesi hanno attraversato a tutta velocità uno degli incroci cittadini, ignorando completamente il semaforo rosso. Durante l'attraversamento, la vettura degli albanesi ha centrato in pieno un'auto che si trovava ad attraversare correttamente l'incrocio, a bordo della quale viaggiavano due anziane signore di 84 e 78 anni.

Fortunatamente, le due donne sono uscite illese al violentissimo scontro mentre i tre uomini sono stati trasportati in ambulanza in ospedale. Degli altri due uomini, invece, si sono perse le tracce e si sarebbero probabilmente perse anche dei tre fratelli se non avessero fatto l'incidente. Due dei tre hanno subito ferite guaribili in 15 giorni mentre il terzo solo ferite lievi. Si trovano attualmente piantonati in ospedale mentre sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire agli altri due. Alla base dell'indagine c'è il movente che ha scatenato la rissa, che secondo le prime ricostruzioni potrebbe essere un diverbio nato sul posto di lavoro in ambito edilizio.