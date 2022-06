Ecco il panino-lasagna: così McDonald's indigna l'Italia

Mcdonald's dichiara guerra all'Italia, o almeno così sembra dopo l'annuncio del suo nuovo panino, da qualche giorno disponibile - solo nei fast food americani e inglesi fortunatamente - nel menù Taste of Italy (sapore d'Italia).

Il nuovo panino della più grande catena di hambuger del mondo, l'Italian Stack Burger, che ha ben poco in comune con le italianissime lasagne, avrà al suo interno doppio hamburger di manzo con mozzarella, cipolla abbrustolita, passata di pomodoro, lattuga e una salsa di formaggio simile alla besciamella. Il tutto fra due fette di pane tostato con erbe aromatiche.

La discutibile cucina inglese e la rabbia degli italiani

Non è una novità che la cucina inglese sia di molto inferiore a quella italiana se presi in considerazione decine di fattori. Proporre questo panino e associarlo a una lasagna italiana rappresenta un vero affronto per il Bel paese. In pochissime ore migliaia di utenti italiani si sono scontrati contro la multinazionale americana, che vanta migliaia di locali fast food in tutto il mondo, chiedendo di cambiare nome al menù.

Il resto del menù Taste of Italy

Non mancano le novità in questo discusso menù, un mcflurry (una sorta di gelato) al gusto tiramisù e un panino col pollo fritto, condito da una fetta di pomodoro, mozzarella, salsa al pesto di basilico, cipolla rossa e lattuga. Il tutto su un panino tostato come una ciabatta. Nei prossimi mesi i menù dedicati a una nazione potrebbero proporre piatti dedicati alla Spagna ( forse un hambuger a base di pesce) e a Cipro, nella speranza che non venga riproposto qualcosa di simile all'hamburger lasagna.