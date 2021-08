La "data x": via ai temporali. Chi ha le ferie rovinate

Dopo una settimana di caldo intenso, sono in arrivo temporali e temperature fino a 12 gradi in meno rispetto a quelle registrate in questi giorni. L’anticiclone africano Lucifero lascerà il posto a un clima decisamente diverso, con temporali, nubifragi e grandinate. Tutto a causa di una tempesta che, secondo le previsioni, dovrebbe arrivare dal Nord Europa e porterà anche la neve a 3mila metri.

Cosa ci aspetta da lunedì 16

Lucifero promette temperature roventi fino a Ferragosto, ma poi tutto cambierà. O almeno, questo è quanto assicurano i meteorologi di Ilmeteo sulla base dei dati del Centro Europeo di Reading ECMWF. Gli esperti hanno anche precisato che sembrerà come se la configurazione meteorologica mutasse improvvisamente passando dall'estate all'autunno. “Tra lunedì 16 e martedì 17 agosto arriverà su tutta l’Italia la classica burrasca di Ferragosto, una vera e propria tempesta. È infatti previsto un cedimento di pressione dal Nord Europa che potrebbe determinare un peggioramento del tempo con grandinate, temporali e locali nubifragi, sia su Alpi, Pre-Alpi, Pianura Padana e Appennino Tosco-Emiliano, fin verso quello laziale e abruzzese, per poi espandersi anche al resto del Sud” hanno spiegato i meteorologi.

In probabile calo le temperature sulle regioni centro-settentrionali, con il possibile arrivo della prima neve a 3mila metri di altezza. Anche il Sud vedrà cambiare il tempo, ma in modo più attenuato. Anche se non mancheranno i temporali e un brusco calo delle temperature. In arrivo infatti il Maestrale che agiterà i mari fino a livello di burrasca, soprattutto il mare Adriatico e quello Tirreno.

Temporali e calo delle temperature

Gli esperti prevedono quindi subito dopo il 15 agosto un cedimento di pressione dal Nord Europa che potrebbe determinare un peggioramento del tempo anche in Italia con grandinate, temporali e locali nubifragi. Lunedì 16 agosto ci sarà un aumento delle nubi sulle regioni settentrionali, in temporanea estensione alle aree pianeggianti orientali, con temporali sparsi sulle aree alpine e prealpine e in trasferimento all'intero nord est ed Emilia-Romagna a fine giornata. Ancora sereno sul resto del paese.

Poi, dal 18-19 agosto, l'estate proverà a farsi sentire con un aumento delle temperature soprattutto al Sud dove torneranno valori prettamente estivi fino a 35°C-36°C. Al Nord sarà invece difficile tornare al caldo dopo la Burrasca di Ferragosto, proprio perché le perturbazioni atlantiche avranno campo libero determinando ancora temporali alternati comunque a giornate soleggiate e fresche. Una estate, quella del 2021, caratterizzata dal caldo record e da mega grandinate e nubifragi. Fino a ferragosto avremo comunque temperature particolarmente elevate e sole su tutta la Penisola.