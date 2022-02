Ecco il "metodo Ranucci": i video che lo smascherano

Attorno al "metodo" di Sigfrido Ranucci non si placano le polemiche e la Rai, dopo la divulgazione del contenuto di alcuni messaggi al parlamentare Ruggieri ha aperto un’istruttoria. Intanto, continua lo scambio di accuse tra Il Riformista e Sigfrido Ranucci sul cosiddetto "metodo Report". Dopo le rivelazioni del quotidiano diretto da Piero Sansonetti e la risposta del giornalista e coordinatore del programma di Rai3, che negava quanto rivelato dalla testata, Il Riformista ha deciso di pubblicare un video (clicca qui) registrato con la telecamera nascosta che vede protagonista proprio Sigfrido Ranucci a colloquio con altre due persone, freelance con i quali il giornalista stava concordando i termini per una collaborazione che doveva nascere, secondo quanto riportato dal quotidiano " per demolire la reputazione di un politico del nord Italia ".

" Presentata come scoop una bufala già passata in giudicato. L’audio che mi riguarda era stato presentato dal sindaco Flavio Tosi ai magistrati con l’intento di fermare un’inchiesta su di lui Tosi mi aveva fatto registrare dai suoi uomini nel 2014. Era stato manipolato secondo una perizia e Tosi era stato condannato per diffamazione nei miei confronti a circa 2 anni. La stessa denuncia che prenderà Aldo Torchiaro e il suo direttore ", si è difeso Ranucci nei giorni scorsi.

Ma Il Riformista, davanti alla smentita categorica di Sigfrido Ranucci, ha deciso di uscire allo scoperto e di pubblicare il primo video nel quale si vede il coordinatore di Report che spiega ai due freelance in che modo, in alcuni casi, vengono prodotti i plichi anonimi che arrivano in redazione. " È Ranucci a parlare in prima persona, non sapendo di essere ripreso, di servizi confezionati con l’infingimento di plichi anonimi che in realtà si spedisce da solo, a seguito di trattative in barba all’etica, tra iperbolici giri di denaro Rai e fatture fittizie per coprire le operazioni più opache ", spiega Il Riformista.

Il quotidiano di Sansonetti è certo dell'autenticità del filmato, che non pare essere l'audio a cui fa riferimento Ranucci nella sua difesa di ieri. " Non è un audio. E non è manipolato. Ed è del tutto inedito. Lo abbiamo verificato ", ha confermato il direttore de Il Riformista in un tweet di risposta a Sigfrido Ranucci.

Sigfrido, attento, non è un audio. E non è manipolato. Ed è del tutto inedito. Lo abbiamo verificato. https://t.co/nYg7s24JCX — PieroSansonetti (@PieroSansonetti) February 11, 2022

In queste ore è stata anche aperta un'istruttoria sui contenuti degli sms scambiati fra l'onorevole di Forza Italia Andrea Ruggieri e il vicedirettore di Rai3 e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, dopo l'invio di tali contenuti da parte del presidente della Commissione Alberto Barachini ai vertici dell'azienda di servizio pubblico.